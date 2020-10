Bad Doberan

Verwunschen, wie aus einem Märchenfilm wirkt das Doberaner Münster auf der Wandmalerei an der Severinstraße. Leicht versteckt in einer Seitengasse ist es schnell zu übersehen. Doch einmal gesehen, hält es den Blick fest. Die schwarz-weiße Zeichnung zieht in ihren Bann und inspiriert. Das Filmteam von Mr. Movie greift es in seinem neuem Film „Das magische Wandbild“ auf. Die Hauptdarstellerin geht auf Zeitreise und landet im Doberan des Jahres 1890.

Wandmalerei an der Severinstraße in Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Anzeige

Ein paar Meter weiter findet sich am Haus von Optiker Gehrke noch ein Wandbild in einer Seitengasse. Es zeigt einen Durchgang in einen Park, daneben eine Laterne mit dem Hinweis „Parkplatz Optiker“.

Wandmalerei am Haus von Optiker Gehrke in Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Und wiederum einige Meter weiter ist das dritte Wandbild in der Severinstraße zu sehen. Eine Darstellung des Kamps 1850. Die ist jedoch nicht versteckt, sondern von August-Bebel-Straße und Verbindungsstraße gut erkennbar. Schön sind diese Blickfänge. Gerne mehr davon.

Von Anja Levien