Althof

Bei einer Umfrage hatten sich Anwohner im Doberaner Ortsteil Althof kürzlich für die Teileinziehung der Straße nach Hohenfelde ausgesprochen. Diese wäre dann nur noch für den landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Verkehr sowie Anlieger, Radfahrer und Fußgänger freigegeben.

Doch der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt lehnte es in seiner jüngsten Sitzung ab, diese Maßnahme so ins Verkehrskonzept mit aufzunehmen. „Das habe ich mit großer Enttäuschung zur Kenntnis genommen“, sagt jetzt Jörg Zimmermann, Vorsitzender des Vereins Althof e. V. „Davon ausgehend, dass unsere Stadtvertreter eigentlich die Bürger unterstützen sollen, da sie ja auch von diesen gewählt wurden, kann ich diese Entscheidung und die Kommentare nicht nachvollziehen.“

Anzeige

„Stadtvertreter sollten Entscheidungen treffen und nicht verhindern.“ Jörg Zimmermann, Vorsitzender Verein Althof e. V. Quelle: Lennart Plottke

Die Althöfer hätten sich mehrheitlich zu der Einziehung bekannt, so Zimmermann. „Wir sind davon auch nicht total begeistert, weil gerade für Pendler in Richtung A 20 die Mobilität eingeschränkt wäre.“ Es gehe in Althof aber um die Sicherheit der Einwohner und ein lebenswertes Wohnen: „Denn es gibt nur bedingt einen Fußweg im Mühlenweg, Begegnungen von Fahrzeugen sind teilweise kaum möglich.“

Jahrelanger Kampf um Verkehrsberuhigung

Seit Jahren würde man um eine Verkehrsberuhigung kämpfen, macht Zimmermann deutlich und zählt auf: „Die Umgehungsstraße ist aus dem Bundesverkehrswegeplan gestrichen, die Anbindung vom Fuchsberg ist hoffentlich vom Tisch, die Teileinziehung wurde leider vom Landkreis abgelehnt, Treffen mit der Straßenverkehrsbehörde zu Möglichkeiten einer Beruhigung fanden ohne Ergebnisse statt – Endresultat wäre nur die Einziehung der Straße.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Der Durchgangsverkehr nehme stetig zu, erklärt Jörg Zimmermann: „Entscheidend ist doch das Warum – die Alexandrinenplatz-Kreuzung ist doch der eigentliche Bremsklotz in der gesamten Durchlässigkeit des Verkehrs.“

Mit einem weitläufigen Kreisverkehr wäre der Durchfluss möglich – „außer zu den Molli Zeiten“. Im Namen des Althof e. V. plädiere er nochmals für die Aufnahme der Einziehung in das Verkehrskonzept: „Ein Hinausschieben von Entscheidungen wird weder an der Situation noch für die Bürger etwas ändern. Stadtvertreter sollten Entscheidungen treffen und nicht verhindern.“

Von Lennart Plottke