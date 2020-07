Bad Doberan

Die von dem Bad Doberaner Bildhauer Reinhard Schmidt gestalteten Figuren aus Ehm Welks Roman „Heiden von Kummerow“ begrüßen und stimmen Einheimische und Gäste auf den Besuch des Ehm-Welk-Hauses in der Bad Doberaner Dammchaussee ein. Sie erinnern gleichzeitig an die humorvollen und ernsten Szenen aus Ehm Welks Roman, der den Erfolg des Autors als einer der großen Erzähler des 20. Jahrhunderts begründete. Dabei sollte das Relief eigentlich in einer anderen Stadt stehen.

Das Durchblicksrelief „Die Heiden von Kummerow“ wurde von Reinhard Schmidt 1968 für die damalige Ehm-Welk-Oberschule in Prohn bei Stralsund geschaffen. Dort war für die geplante feierliche Einweihung am 23. September alles vorbereitet; Direktor, Lehrer und Schüler hatten sich auf das Ereignis gefreut. Doch kurz vor dem Termin kam alles ganz anders.

Heiden-Relief wurde am Standort kurzfristig ersetzt

Engstirnigen Funktionären der Kreisleitung der SED und des Rates des Kreises Stralsund erschien der Name Ehm Welk plötzlich suspekt und nicht revolutionär genug. Kurzerhand wurde der Name „Karl-Liebknecht-Oberschule“ vergeben und das Heiden-Relief durch ein Denkmal aus Aluminiumplatten, auf denen der Lebensweg von Karl Liebknecht dargestellt war, ersetzt.

Für Verehrer und Freunde der Welks war der Vorgang ein Schock, besonders für die Witwe Agathe Welk, nur zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes! Es war auch ein Zeichen dafür, wie in der DDR mit Autoren umgegangen wurde, die als nicht „revolutionär“ und „parteilich“ genug abgestempelt waren. Wohin nun mit dem Relief?

1972 bis 1988 stand es in Rostock

Zum Glück fand sich eine einigermaßen akzeptable Lösung: Es wurde nach langem Hin und Her 1972 am Eingang der Kunsthalle Rostock aufgestellt und verblieb dort bis 1988. Der Zahn der Zeit hatte an ihm genagt, eine Restaurierung war dringend erforderlich.

So musste es dann abgebaut und eingelagert werden. Viele Jahre vergingen, bis endlich 1997 auf Initiative des Ehm-Welk-Freundeskreises e. V. Bad Doberan und mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters der Stadt Bad Doberan eine Übereignung des Kunstwerks durch die Hansestadt Rostock erwirkt werden konnte.

Ehm Welk Ehm Welk (1884-1966) ist seit 1954 Ehrenbürger von Bad Doberan. Der Schriftsteller und Gründer der Volkshochschulen im Land hat seine letzten Lebensjahre in Bad Doberan verbracht. In der Stadt erinnert der Freundeskreis Ehm Welk an sein Schaffen, organisiert Lesungen und Veranstaltungen. Im neuen Wohngebiet Ostseewohnpark sind die Straßen nach Figuren und Orten aus seinen Büchern genannt. So gibt es hier den Kummerower Weg oder den Martin-Grambauer-Weg. Er schrieb unter anderem „Die Heiden von Kummerow“ und „Die Gerechten von Kummerow“.

Für die notwendige, sorgfältige Restaurierung konnte der Nantrower Bildhauer Rainer Kessler gewonnen werden, finanziert durch Spenden von Bürgern, Betrieben und Institutionen.

Schulszene aus den „Heiden von Kummerow“ Quelle: Anja Levien

Auf dem Relief gibt es viel zu entdecken, bekannte Szenen wie das „Heidendöpen der Kinder mit Martin, Johannes und Ulrike“, die Schulszenen mit Kantor Kannegießer, die Martinsgans, die Tiere und die Natur und vor allem der Kuhhirte Krischan Klammbüdel.

Von Heribert Koth