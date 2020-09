Bad Doberan

Von den Baumeistern und Architekten Gotthilf Ludwig Möckel (1838-1915), Carl Theodor Severin (1763-1836), Johann Christoph Heinrich von Seydewitz (1748-1824) sowie Paul Korff (1875-1945) haben viele schon gehört, die Bad Doberan besuchten. Doch die Stadt wäre nicht so schön, wenn nicht auch die Doberaner Baumeister Carlson (in drei Generationen), Gading, Elbrecht, Gaster, Demmler und Nieske ihre Handschrift dort hinterlassen hätten. Besonders in der Goethestraße sowie der Dammchaussee wird das sichtbar.

Im Stadt-und Bädermuseum ist jetzt viel über die bauliche Geschichte von Bad Doberan erfahrbar – eine Stadt, die durch ihre Einheimischen geprägt wurde. Die Sonderausstellung „Denkmal. Baukunst. Residenz – Baugeschichte in Doberan“ verbleibt mindestens bis zum 31. Oktober.

Museumsmitarbeiterin Regine Grzech (links) und Musuemsleiter Lisa Riess bearbeiten die Ausstellung des Stadt-und Bädermuseums Doberan über die Architekten der Stadt. Quelle: Sabine Hügelland

„Wir wollten den Baumeistern einen gebührenden Platz geben“, so die Museumsleiterin Lisa Riess. Viele Gebäude sind so einprägsam, dass sie Souvenirs wie Tassen zieren. Schautafeln, Dokumente, Arbeitsutensilien, Modelle, ein Möbelstück mit Schnitzereien Doberaner Bauten und anderes bringen den Besuchern das Thema spannend näher. Es kam nur dank der Nachfahren der Baumeister und der intensiven Recherche der Museumsmitarbeiter wieder zum Vorschein.

„Wir hoffen, dass wir über die Baumeister der Stadt noch mehr aus der Bevölkerung erfahren können“, sagt Museumsmitarbeiterin Regine Grzech „Es waren nicht immer Architekten. Dennoch haben sie ihr Handwerk so gut beherrscht, dass sie fähig waren, nicht nur zu mauern, sondern auch zu entwerfen“, so die Mitarbeiterin.

Die Carlsons waren Bau-und Bäckermeister

Mit dem Maurer Jöns Carlson begann die Ahnenreihe, die mit Architektur sowie dem Backhandwerk Doberans verbunden ist. Sein ältester Sohn Hermann Carlson (1875-1943) begründete als Bauunternehmer die Firma H. Carlson & Sohn. Mit seinem ältesten Sohn erwarb er mehrere Grundstücke, beispielsweise „Am Rosenwinkel“, der Schiller- und der Althöferstraße, um dort Häuser zu bauen. 1943 verfügte er testamentarisch, wer aus seiner Familie welche Häuser „Am Rosenwinkel“ erbt. Heute sind noch vier der sechs Häuser in Familienbesitz.

Ihr ältester Sohn Hans Carlson stieg ebenfalls ins Baugeschäft ein. Sein Bruder, Bäckermeister Hermann Carlson, jedoch gründete die Bäckerei Carlson. Der Sohn betrieb die Bäckerei im Parkentiner Weg, die mittlerweile sein Sohn Jörg in dritter Generation weiterführt.

Albert Gading gilt als Doberans Jugendstilbaumeister

Der Maurer-und Zimmermeister Albert Gading (1875-1962) gilt als Doberans Jugendstilbaumeister. „Es musste ja mal was anderes sein“, war die Antwort, als sein Sohn Heinrich ihn fragte, woher er die Idee zur Fassadengestaltung des „Bienenhauses“ in der Bismarckstraße 26, der heutigen Goethestraße hatte. Der Name kommt von der bildhaften Darstellung von Bienen im Giebel. Der Baumeister schuf unter anderem auch die alte Apotheke am Kamp.

Bauwerke, die der Doberaner Albert Gading entwarf. Quelle: Sabine Hügelland

Lutz Elbrecht war Baumeister und Denkmalpfleger

Lutz Elbrecht (1907-1984) galt als Baumeister und Denkmalpfleger. Bis zu seinem Tod setzte er sich für den Erhalt und die Pflege des Kulturerbes wie am Ensemble in Heiligendamm ein. Sein Vater, der Hofmaurermeister Fritz Elbrecht, gründete eine Baufirma, die sein Sohn später leitete. Zu seinen Arbeiten zählen der Bahnhof in Heiligendamm, die Friedhofskapelle auf dem neuen Friedhof in Doberan und das Wohnhaus in der Dammchaussee 23, das 1950 der Schriftsteller Ehm Welk erwarb. 1939/40 erbaute er das Filmtheater am Kamp in der Severinstraße. 1955 projektierte er das Kaufhaus „Magnet“ am Alexandrinenplatz.

Villenbauer Heinrich Carl Gustav Nieske

Heinrich Carl Gustav Nieske (1843-1923) baute zahlreiche Villen in der Dammchaussee und Bismarkstraße wie die „Villa Nieske“ in der Goethestraße 30. Dreißigmal soll er mit seiner Familie umgezogen sein und lebte so in den meisten seiner von ihm erbauten Villen.

August Gaster verantwortet Kreismusikschule

August Gaster (1852-1929) entwarf unter anderem die Doberaner Villa „Feodora“ des Herzogs Adolf Friedrich im Stülower Weg, wo sich jetzt die Kreismusikschule befindet und die Villa der Prinzessin Reuß in Heiligendamm. Das klassizistische Kurhaus in Heiligendamm sowie die im Tudorstil errichtete „Burg“ gehören zur Arbeit des Landesbaumeisters Georg Adolph Demmler (1804-1886).

Die Sonderausstellung ist voller Überraschungen für Einheimische und Gäste. Sie kann dienstags bis sonntags 11 bis 16 Uhr besichtigt werden.

Von Sabine Hügelland