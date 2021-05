Bad Doberan

Das griechische Restaurant „Mesogios“ in der Mollistraße öffnet um 11.30 Uhr. Es gibt bereits viele Reservierungen, je nach Uhrzeit sind jedoch noch Plätze frei. Die meisten Gäste wollen zwischen 17 und 18 Uhr kommen. Einen Tisch vorzubestellen ist telefonisch unter 038203 62683 oder per Mail an info@mesogios-baddoberan.de möglich.

Das „Café Zikke“ (Alexandrinenplatz 2) will bereits am Samstag „die gute Zeit einläuten“, wie Inhaber Michael Bolz sagt. Er plant ein Barbecue To Go im Alexandrinenhof. Ab 15 Uhr gibt es unter anderem Bratwurst zum Mitnehmen. Das Restaurant und der dazugehörige Außenbereich öffnen dann am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. „Wir reservieren nur Plätze, die in jedem Fall trocken bleiben können“, sagt Michael Bolz. Das gilt draußen nicht für alle. Vorbestellungen nimmt er unter der Telefonnummer 038203/64 94 70 oder unter info@cafe-zikke.de entgegen.

Am Sonntagnachmittag ist auch der Außenbereich des „Torhaus“ (Klosterstraße 1a) geöffnet. Inhaber Tillmann Hahn will zwischen 10 und 18 Uhr Tische und Stühle rausstellen und Kaffee und Kuchen anbieten.

Wie üblich hat die „Klosterküche“ (Beethovenstraße 19) auch an diesem Sonntag Ruhetag. Dort geht es am Pfingstmontag wieder los – zunächst um 16 Uhr. Ab Dienstag ist dann wieder ganz normal geöffnet von 11 bis 21 Uhr. Tischreservierungen sind unter 038203/647201 möglich. Das italienische auf dem Kamp hat von 11.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Reservierungen sind unter 038203/748481 möglich.

Das italienische „Ristorante Weißer Pavillon“ auf dem Kamp hat von 11.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Reservierungen sind unter 038203/748481 möglich.

Von Cora Meyer