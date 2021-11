Bad Doberan: Diese Weihnachtsmärkte in der Region wurden abgesagt

Neubukow

Mit den Corona-Inzidenzen steigt auch die Zahl der Absagen von Weihnachtsmärkten. Der traditionelle Adventsmarkt der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin am 1. Advent (28. November) auf dem Pfarrhof in Parkentin findet in diesem Jahr nicht statt.

Auch die Stadtverwaltung Neubukow hat sich entschlossen, den Weihnachtsmarkt am 4. Dezember abzusagen. Grund sind die steigenden Infektionszahlen und die damit verbundenen Anforderungen zur Durchführung und Absicherung von Veranstaltungen. Deshalb findet auch der Weihnachtsmarkt am 27. November in Kröpelin nicht statt. „Wir bedauern den erneuten Ausfall, sehen aber unsere Verantwortung in dieser angespannten Lage“, teilt Hauptamtsleiter Ingo Schultz mit.

Markt in Kühlungsborn findet statt

Der Weihnachtsmarkt in Bad Doberan vom 3. bis zum 5. Dezember war bereits abgesagt. In der Münsterstadt wird aber das Weihnachtsshopping am 4. Dezember stattfinden. Für den Weihnachtsmarkt in Kühlungsborn im Konzertgarten West am 27. und 28. November gilt die 2G-Regel. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.

Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Rostock bei 259. Es gilt derzeit die Corona-Warnstufe Rot.

Von Cora Meyer