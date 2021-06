Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan startet nach einem Jahr coronabedingten Pause wieder die Kurkonzerte im Sommer. Neu: In diesem Jahr finden sie als Sommerkonzerte im Museumsgarten statt. Musiker aus der Region sind sonntags zu Gast, die Bandbreite reich von Country bis Rock.

Grund für den neuen Standort an der Beethovenstraße 8 sind nicht nur die Bauarbeiten auf dem Kamp, wo die Konzerte sonst stattfanden, sondern auch die geltenden Corona-Auflagen. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und mit dem Garten des Stadt- und Bädermuseums einen wunderbaren Veranstaltungsort mit einem ganz besonderen Flair gefunden“, so Sebastian Karpe von der Tourist-Information Bad Doberan und Heiligendamm.

Freier Eintritt zu den Konzerten

Den Anfang macht die Rostocker Band „Kama Gitarra“ am 4. Juli von 14 bis 15.30 Uhr. Thomas Lehner und Matthias Kaye erzeugen mit Gitarre, Bass, Banjo und Mundharmonika eine unglaubliche Klangvielfalt. Die beiden spielen unter anderem Hits der letzten 50 Jahre, Swing und Rockklassiker. Mit diesem Musikmix und ihrem spontanen Wortwitz sorgt das Duo für federleichte Unterhaltung, teilt die Touristinformation mit.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Auf dem Gelände ist Platz für etwa 100 Personen. Der Einlass beginnt ab 13.30 Uhr. Ein negativer Corona-Test muss nicht mitgebracht werden. Am Eingang werden die Kontaktdaten der Gäste aufgenommen – schriftlich oder per Luca-App. Jedem wird ein Sitzplatz zugewiesen.

Die nächsten Termine sind am 11. Juli „Mr. Zunk’s Project“, am 18. Juli Max Zeug, am 25. Juli und 15. August das Blasorchester Bad Doberan, am 1. Augst „bEND“, am 22. August „Sophie Huth & Band“ sowie am 29. August „The Crazy Boys“. Die Konzerte finden immer von 14. bis 15. 30 Uhr statt.

Von Anja Levien