Eine temporäre Outdoor-Dinosaurier-Ausstellung möchte die Erlebniszentrum Klimaversum GmbH gerne auf der Rennbahn in Bad Doberan schaffen. Dafür soll ein Pachtvertrag mit der Stadt geschlossen werden. Über diesen beraten die Mitglieder des Hauptausschusses auf ihrer Sitzung am Mittwoch, 14. April, ab 18.15 Uhr im Ratssaal, Severinstraße 6.

Nach dem Konzept der Erlebniszentrum Klimaversum GmbH könnte die Ausstellung von Mai bis Oktober im Innenbereich der Rennbahn aufgebaut werden. Sie soll auf einem Rundweg 40 prähistorische Dinosaurier-Modelle sowie Schautafeln zeigen. Zudem seien ein Gastronomiezelt und das Aufstellen von Spielgeräten geplant.

In den bisherigen Ausschüssen war dazu bereits beraten worden. Vorerst soll der Pachtvertrag bis Ende des Jahres laufen. „Das ist der Kompromiss, weil wir keine Rennen haben“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) und sieht die Ausstellung als Chance. In einem ersten Beschlussentwurf sollte der Pachtvertrag fünf Jahre laufen. Perspektivisch soll die Rennbahn jedoch ab 2022 komplett an jemanden verpachtet werden, der das Gelände zu einer multifunktionalen Veranstaltungsfläche entwickelt. Dieser könne dann Unterverträge mit Interessenten abschließen.

Viele Themen auf der Tagesordnung

Weiterhin stehen auf der Tagesordnung des Hauptausschusses eine Beschlussvorlage über die Anschaffung von Absaugvorrichtungen an Schulen, die Optimierung der Parkplatzsituation in Heiligendamm, der Zuschussvertrag über die Personalkosten der Stadt Bad Doberan an den Kornhausverein sowie die überplanmäßige Ausgabe für die Sanierung der Treppe am Parkentiner Weg zum Buchenberg hoch.

Zudem geht es auch um die Grundsatzentscheidung für den Standort eines neuen Hortes. Dieser soll nach Ansicht der Stadt dort gebaut werden, wo sich jetzt die Skateranlage befindet – neben der Lessinggrundschule und Regionalen Schule am Kamp. Die Skateranlage soll an einem anderem Ort neu gebaut werden. Mit dem Neubau eines Hortes würden laut Stadtverwaltung sechs Klassenräume in der Lessinggrundschule frei werden und damit der Raummangel an der Grundschule behoben sein.

