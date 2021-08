Bad Doberan

Zum 30. Internationalen Gitarrenfestival lädt die Kunsthalle Kühlungsborn vom 20. bis 27. August ein. An diesem Samstag präsentiert das Shaul-Bustan-Trio ab 20 Uhr eine einzigartige Mischung aus israelischer Musik mit europäischen Klängen sowie Musik aus der Wüste, inspiriert durch seine eigene musikalische Familiengeschichte. Der Eintritt kostet 20 Euro, Karten gibt’s in der Kunsthalle oder telefonisch unter 038 293 / 75 40.

Der Kino- und Kulturverein Bad Doberan und die Freunde des Kamp-Theaters laden am Samstag Sonnabend zur Jubiläumsfeier „80 Jahre Kamp-Theater“ ein. Die Besucher erwartet ein buntes Programm, gespickt mit viel Livemusik und einer Filmvorstellung. Los geht es bereits am Nachmittag um 17 Uhr. Dann gibt es Livemusik mit „bEND“, eine Stunde später heißt es dann „Vorhang auf“ für eine Filmvorstellung. Gezeigt wird „A Star Is Born“. Am Abend steigt eine Honky-Tonk-warm-up-Party. Ab 20.30 Uhr sorgen die Easterlings für Stimmung, und für 21 Uhr hat sich die Band Bad Penny angesagt. Der Eintritt für das Nachmittagsprogramm kostet 7 Euro, für das Abendprogramm 12 Euro. Karten gibt es im Kamp-Theater Restaurant und im Internet unter www.honky-tonk.Tickettoaster.de.

Ebenfalls am Samstag wird in Bad Doberan die Ehm-Welk-Woche eröffnet. Zum Auftakt lädt der gleichnamige Freundeskreis interessierte Einwohner und Gäste ab 14 Uhr zu einem literarischen Spaziergang durch das neue Wohngebiet an der Dammchaussee nach Heiligendamm ein. Treffpunkt ist am Bliesenbrower Weg/Kreisverkehr am Heidenweg. Der Rundgang bietet die Gelegenheit, auf den Spuren Ehm Welks zu wandeln und mehr über das Schaffen des 1966 in Bad Doberan verstorbenen Schriftstellers zu erfahren. In jeder der nach Welks Romanfiguren benannten Straße werden Einführungen zu den Namen geben und ausgewählte Texte gelesen. Nach dem etwa eineinhalb Stunden dauernden Spaziergang – die Teilnahme ist kostenfrei – wird zu Kaffee und Kuchen in den Garten des Ehm-Welk-Hauses eingeladen, das nach der Teilrenovierung in der unteren Etage und der coronabedingten Schließzeit zur Ehm-Welk-Woche „offiziell“ neu eröffnet wird.

In der Reihe der Sommerkonzerte im Museumsgarten in Bad Doberan sind am Sonntag Sophie Huth & Band zu erleben. Die Rostocker Musiker geben von 14 bis 15.30 Uhr eine Kostprobe ihres Könnens ab. Zusammen mit ihrem Gitarristen Erik Weyer und Saxofonisten Martin Becker interpretiert die 23-jährige Sängerin Sophie Huth auf ihre eigene Art und Weise Songs von bekannten Künstlern in einer Mischung aus Popmusik und Jazzeinflüssen. Inspiriert werden sie von Künstlern wie Amy Winehouse, Caro Emerald und Dusty Springfield. Aber auch Paul Kalkbrenner, Jessie J und Ed Sheeran hat die Gruppe im Repertoire.

Der Förderverein Kröpeliner Mühle e.V. lädt am Sonntag um 15 Uhr zur Veranstaltung „Der Verkehrsraudi“ – Puppentheater für Kinder mit der Handpuppenbühne der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. – in die Mühle an der Schulstraße 10 ein. Leitthema dieses Stücks ist das sichere Überqueren der Fahrbahn. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder bis 14 Jahre frei. Um vorherige Sitzplatzreservierung wird gebeten – 038 292 / 82 808, 0173 / 530 36 76 oder per Mail an muehlenverein-kroepelin@gmx.de.

Wer das Stück „Der Grüffelo“ nach dem beliebtem Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler auf der Freilichtbühne in Nienhagen erleben möchte, hat dazu am Freitag und Samstag die Gelegenheit. Dann präsentiert das Wolfhagener Figurentheater auf der Festwiese an der Strandstraße jeweils um 11 Uhr das fantasievolle Puppenspiel für kleine Mäuse und große Monster. Karten gibt es an der Tageskasse jeweils 30 Minuten vor Beginn der Aufführungen. Der Eintritt kostet für Kinder 8 Euro und für Erwachsene 9 Euro. Der Zuschauerbereich ist nur begrenzt überdacht – Besucher sollten einen Sonnen- oder Regenschutz mitbringen.

Von Lennart Plottke