Bad Doberan

Eng an eng stehen die Feuerwehr-Oldtimer in der Halle am Thünenhof. Der Granit 27, Baujahr 1950, der Garant, Baujahr 1951, und das LF15 H3A, Baujahr 1954, sind drei von 20 Fahrzeugen im Besitz des Feuerwehrvereins Bad Doberans. Diese wurden bisher auf Veranstaltungen und Oldtimertreffen der Öffentlichkeit gezeigt. Das soll sich ändern. Der Feuerwehrverein Bad Doberan hat ein Konzept für einen Feuerwehrpark geschrieben: eine Halle, in der die alte Technik präsentiert werden soll. Die CDU-Fraktion hat zur nächsten Stadtvertretersitzung am 14. Juni einen Beschluss eingereicht, mit dem Bürgermeister Jochen Arenz beauftragt werden soll, den Bau und Betrieb eines Feuerwehrparks zu prüfen.

„Die feuerwehrhistorische Sammlung von Oldtimern und Ausrüstungsgegenständen des Feuerwehrvereins ist eine der größten und wertvollsten ihrer Art in ganz Mecklenburg-Vorpommern“, informiert CDU-Fraktionsvorsitzende Caroline Brandt in der Begründung des Beschlusses. Für die Sammlung solle in Bad Doberan ein geeigneter Platz geschaffen werden, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und ein touristischer Anziehungspunkt zu werden.

Alleinstellungsmerkmal für Bad Doberan

Die Fahrzeuge des Vereins sind an drei Standorten untergebracht. „Es ist alles so eng gestellt, dass wir keine Besucher dort empfangen können“, erläutert Vereinsvorsitzender und CDU-Stadtvertreter Wolfgang Scheil. „Wir würden gerne alle Fahrzeuge an einem Standort zusammenholen.“ Der Bad Doberaner ist überzeugt, dass die Münsterstadt damit ein Alleinstellungsmerkmal hätte.

„Etwas Ähnliches haben wir hier in der Region nicht. Die nächste feuerwehrhistorische Sammlung ist in Schwerin“, so Scheil. In einem Feuerwehrpark könnten die noch funktionsfähigen Fahrzeuge präsentiert und die Technik live vorgeführt werden. Für Kindergartengruppen und Schulklassen könnten gezielt Führungen angeboten werden.

Wolfgang Scheil, Vorsitzender Feuerwehrverein Bad Doberan: „Etwas Ähnliches haben wir hier in der Region nicht. Die nächste feuerwehrhistorische Sammlung ist in Schwerin.“ Quelle: Hoppe Thomas

„Das Projekt Feuerwehrpark Bad Doberan ist eine Einrichtung, welche die Bedeutung und Leistung der Feuerwehr in Vergangenheit und Gegenwart darstellt, in dem Bewusstsein, dass die organisierte Hilfeleistung, erwachsen aus dem Willen, dem Nächsten in der Not beizustehen, eine wesentliche Voraussetzung für das Zusammenleben von Menschen in der Gemeinschaft bildet“, heißt es in dem Konzept. Es könnte vermittelt werden, wie mit der alten Technik Feuerwehreinsätze stattfanden.

Fläche am Thünenhof als Standort

Als Standort schlägt der Verein eine Fläche am Thünenhof vor. Die Stadt wäre Eigentümer des Gebäudes. Der Feuerwehrverein würde sich laut Konzept um alle Belange des Feuerwehrparks kümmern. Eine fachgerechte Öffnung der Ausstellung sei gegenwärtig nur nach Absprache möglich.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um Betrieb und Folgekosten drehte sich daher auch die Diskussion im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. Er begrüßte einstimmig die Pläne für einen Feuerwehrpark, hatte aber auch Bedenken. „Prüfen kann man, aber es ist viel wichtiger, zu analysieren, wie die Folge- und Betriebskosten aussehen. Es ist viel wichtiger, das mit zu prüfen“, sagt Andreas Markgraf (JA). Auch Monika Schneider (Linke) fragt im Ausschuss, wer den Feuerwehrpark betreiben soll? „Für mich sieht es so aus, der Verein wünscht sich das und die Stadt soll ihn betreiben.“ Sie sei für den Feuerwehrpark, „auch als Konzept für Familien“. Dennoch sei das Konzept im Vergleich zum Vorjahr, als die Idee schon einmal diskutiert wurde, nicht besser geworden.

Bürgermeister: „Das ist sehr viel Arbeit.“

Bürgermeister Jochen Arenz befürwortet das Projekt und warb um Zustimmung. Die Stadt werde sich dann mit dem Feuerwehrverein zusammensetzen und zusammen mit dem Fördermittelgeber ausrechnen, was möglich ist. „Das ist sehr viel Arbeit.“ So könne man das Konzept beim Ministerium nicht einreichen. Verein und Stadt hoffen auf finanzielle Unterstützung vom Land für das Millionenprojekt.

Feuerwehrverein Bad Doberan 1992 wurde der Feuerwehrverein Bad Doberan gegründet und zählt heute 25 Mitglieder. Durch den Erhalt von historischen Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen soll die Traditionspflege auf dem Gebiet des Brandschutzes gewahrt und erhalten werden. 20 Fahrzeuge sind im Bestand des Vereins. Das älteste ist ein Granit 27, Baujahr 1950. Viele Gemeinden im Umfeld habe sich in den vergangenen Jahren an den Feuerwehrverein gewandt und alte Gerätschaften angeboten.

Den vorgeschlagenen Standort am Thünenhof fanden nicht alle Ausschussmitglieder gut. „Es handelt sich um ein städtisches Gelände, wir brauchen dringend Wohnungen und neben dem neuen Wohngebiet kommt eine Halle nicht ganz so gut“, sagte Ralf Binning (Für Doberan). Auch Monika Schneider sieht den Standort neben dem neuen Wohngebiet kritisch. „Da kann man vielleicht auch bei der Sommerrodelbahn schauen. Da gibt es Flächen.“

Der Feuerwehrverein verfolge die Diskussionen in den Ausschüssen. „Wir freuen uns, wenn das Konzept zum Tragen kommt“, sagt Wolfagng Scheil. Die Mitglieder des Vereins treffen sich jeden Mittwoch um 19.30 Uhr am Thünenhof. „Alle, die Interesse an historischer Technik haben oder gerne schrauben, sind willkommen.“ Zurzeit werten die Mitglieder einen Schlauchtransportanhänger für ein LF 8 auf.

Von Anja Levien