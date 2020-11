Bad Doberan

Kirchenkonzerte, Chorproben, das Singen der Gemeinde in der Kirche – das alles fiel und fällt dieses Jahr Corona zum Opfer. Daher muss Matthias Bönner, Kantor der Doberaner Münstergemeinde, zurzeit sehr kreativ sein. Bönner, der auch Kreiskantor der Propstei Rostock für Bad Doberan und Ribnitz/ Sanitz ist, erklärt: „Wir arbeiten da mit den umliegenden Gemeinden viel zusammen, auch ökumenisch.“ Alle überlegen immer wieder, was noch machbar ist und welche zusätzlichen Möglichkeiten sich vielleicht sogar auftun.

Was die beliebten Konzerte im Münster angeht, werde man drei verschiedene Szenarien berücksichtigen, so Brönner: Nummer eins wäre, dass es gut geht, also nächstes Jahr wieder ein halbwegs normaler Konzertbetrieb möglich ist. Nummer zwei wäre eine ausgedünnte Reihe von Konzerten.

Das schlimmste Szenario: dass es auch nächstes Jahr zu einer anhaltenden Lockdown-Situation kommt und weiter alles verschoben werden muss. Entsprechend bleibe er mit den Musikern wegen potenzieller Konzerte in Kontakt, das stehe aber eben leider immer wieder unter Vorbehalt.

Der Posaunenchor ersetzte die Orgel bei den Freiluft-Gottesdiensten vor dem Münster. Quelle: Anne Jax

Trotz des großen Münsters sei wegen der baulichen Gegebenheiten die mögliche Besucherzahl erstaunlich gering. „Da bleibt bei Einhaltung der Corona-Abstandsvorgaben nicht viel mehr Platz als für fünfzig Besucher“, bedauert Bönner.

Rund 40 bis 50 Besucher seien zur „Geistlichen Abendmusik“ gekommen, die es als musikalisches Angebot in den vergangenen Monaten jeden Sonntag im Münster gab, quasi als Ersatz für die coronabedingt ausgefallenen Konzerte. Am 31. Oktober gab es den letzten Termin dieser Reihe, mit Bläsermusik zum Reformationstag. Jetzt folgt erst mal eine Pause, doch die Geistlichen Abendmusiken werden im nächsten Jahr hoffentlich wieder angeboten.

Wichtiger Posaunenchor

Einen positiven Aspekt sieht Bönner bei den Gottesdiensten: „Die Gottesdienste, die wir diesen Sommer draußen abhalten mussten, waren tatsächlich wunderschön.“ Das sei eine ganz besondere Atmosphäre gewesen, die man unter normalen Bedingungen nicht erfahren hätte. Und draußen habe man ja auch ungehindert singen können, als Ersatz für die Orgel spielte dazu der Posaunenchor. Der hat auch die ganzen letzten Monate durch sein Spielen an verschiedenen Orten in Bad Doberan viele Menschen in den schwierigen Zeiten erfreut.

Das geht zum Glück auch weiterhin, auch im Winter kann ein Posaunenchor im Freien Standkonzerte spielen. Doch ansonsten wird es nun mit den Möglichkeiten draußen schwieriger. Die gemeindlichen Räume, die für Zusammenkünfte und vor allem auch für Chorproben zur Verfügung stehen, seien zu klein. Unter Einhaltung der Abstandsregeln finden da jeweils nur eine Handvoll Leute Platz, hat Bönner festgestellt.

Musizieren im „Projekt X“

Matthias Bönner hofft, dass mit dem traditionellen großen Chorwochenende kommenden März in Salem ein Neustart des regulären Chorlebens erfolgen kann. Bis dahin setzt er auf individuelles Musizieren in kleinen Gruppen, die zusammen singen und dazu auch Instrumente spielen.

Wer Lust und Ideen dazu hat, kann sich gern an ihn wenden – kantor@muenstergemeinde-doberan.de. Über dieses „Projekt X“, wie er es nennt, haben Sänger und Instrumentalisten die Möglichkeit zum Musizieren. Und das ergibt auch Musik zum Zuhören im kleineren Kreise, die man eventuell aufnehmen und auf CD verteilen könnte.

Weihnachten mit Corona

So könnte man zum Beispiel weihnachtliche Musik aus der Münstergemeinde zu Senioren nach Hause bringen. Eine wichtige Rolle spielt die Kirchenmusik ja gerade auch zur Weihnachtszeit. Es gab nun erste Sitzungen der Gemeinde zum Thema: Wie können wir Weihnachten unter Corona-Bedingungen gestalten?

Gegenüber sonst müssen alle genau gegenteilig denken, hat Bönner festgestellt: Gerade die attraktiven Veranstaltungen müssen so entzerrt werden, dass eben nicht so viele Menschen zur gleichen Zeit an die gleiche Stelle kommen. Das immer ausverkaufte Jahresausklangs-Konzert im Münster etwa sei da nicht sinnvoll machbar. Denkbar wären aber viele kleinere verteilte Musik-Events, zum Beispiel auch mit dem Posaunenchor im Freien.

Einen positiven Aspekt hat die Situation für Kantor Bönner: Er kommt wieder mehr zum Orgel-Üben und -Spielen. In normalen Jahren sind im Münster ständig Touristen und Führungen, so dass er tagsüber dort kaum Orgel spielen kann. Und abends, wenn das Münster geschlossen ist, laufen die Chorproben. Solange einiges davon wegfällt, kann er sich neben all dem Ausloten neuer Möglichkeiten immerhin dem Spiel an der schönen Münsterorgel widmen.

Von Henrietta Hartl