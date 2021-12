Bad Doberan

Ob Einzelhandel, Pflege oder Sportstudio, der Lockdown in der ersten Jahreshälfte und die Corona-Regeln bestimmten das Jahr 2021 der Menschen im Landkreis Rostock. Was sie sich für 2022 wünschen.

Jubiläumsfeier viel aus

25 Jahre Modeboutique „Edle Harmonie“ wollte Waltraud Malchow eigentlich in diesem Jahr mit ihren Kunden feiern. Doch die Corona-Pandemie hat ihr einen Strich durch die Geburtstagsfeier gemacht. Als der Landkreis Rostock plötzlich die Corona-Warnstufe Rot erreichte und die 2G-Regel für die Modegeschäfte und Co. angeordnet wurde, ließ sie ihre Tür geöffnet.

Für Waltraut Malchow ging vor 25 Jahren ein Traum in Erfüllung, als sie ihr Geschäft „Edle Harmonie“ in Bad Doberan eröffnete. Quelle: Sabine Hügelland

Für das nächste Jahr wünscht sie sich, „dass die Familie gesund bleibt, Friede, dass wir etwas Ruhe finden und Corona ein Ende findet“. Sie habe es auch an ihren Kunden und Kundinnen gemerkt, dass diese gestresster waren. „Im Sommer war alles gut, aber mit 2G plus waren viele Kunden genervt.“ Die Pandemie belaste die Menschen, auch dass das Leben seit zwei Jahren von der Politik so gesteuert werde, finde sie nicht gut. „Das Allerbeste wäre, wir lernen, damit zu leben. Wir haben auch noch andere Sorgen auf der Welt“, sagt die Einzelhändlerin, nennt als Beispiel den Klimaschutz.

Pflegeheim-Betreiber: Weniger Bürokratie für nächstes Jahr

Auch Lars und Anita Wutschke von der Pflegeresidenz Wutschke in Güstrow wünschen sich für 2022, dass das Coronavirus wie eine Grippe betrachtet werden kann. „Es ist eine Krankheit, mit der wir leben müssen“, sagt Lars Wutschke. Er hatte gehofft, dass die Impfungen gegen das Coronavirus mehr Freiheiten mit sich bringen würden, doch für das Pflegeheim gibt es nach wie vor Einschränkungen. Kontaktlisten würden geführt, jeder, der das Heim betritt, muss einen Corona-Schnelltest machen.

Lars und Anita Wutschke von der gleichnamigen Pflegeresidenz in Güstrow. Quelle: Anja Levien

„Ich wünsche mir weniger Bürokratie“, sagt Anita Wutschke. Entscheidungen sollten nicht so schnell getroffen werden. Es sei 2021 oft vorgekommen, dass Freitagnachmittags Regeln verkündet wurden, die kurz darauf umgesetzt werden mussten. „Die Angehörigen wussten durch die Medien oft eher Bescheid als wir“, sagt sie.

Fitnessstudio-Inhaber: Sport und Gesundheit gehören zusammen

Am 7. Juni konnte Matthias Probst nach dem Lockdown seine Fitnessstudios Vital Aktiv in Kühlungsborn und Bad Doberan wieder öffnen. Der Inhaber lässt 2021 mit einem guten Gefühl hinter sich. Der Grund: „Wir haben in der zweiten Jahreshälfte ein positives Signal erhalten, dass bei den Menschen Sport und Gesundheit zusammengehören“, erzählt Probst. Das Signal sei von den Mitgliedern gekommen. 70 bis 80 Prozent von ihnen hätten wieder trainiert. „Wir hatten viel Zuspruch von Interessenten, die dann Mitglieder geworden sind. Sie haben erkannt, das Inaktivität der größte Feind ist“, sagt Matthias Probst.

Matthias Probst stellt zusätzliche Desinfektionsmittelspender und Luftreinigungsgeräte auf. Am 7. Juni 2021 konnte er seine Studios in Bad Doberan und Kühlungsborn wieder öffnen. Quelle: Cora Meyer

Während die zweite Jahreshälfte gut lief, sei die erste vom Lockdown geprägt gewesen und vom Entsetzen darüber, dass dieser ständig verlängert wurde, ohne neue Ideen oder Ansätze, wie man mit der Situation umgehe.

Matthias Probst blick positiv in die Zukunft, „weil ich weiß, das Gesundheitstraining ein wichtiger Bestandteil der Körperpflege ist“. Die Befürchtung vor einem erneuten Lockdown sei zwar da, aber er hoffe, dass er seine Fitnessstudios unter der 2G-plus-Regel weiter offen halten könne. Dafür habe er dieses Jahr auch in Luftreinigungsgerät investiert. Für 2022 wünsche er sich Gesundheit und ein Stückchen mehr Gelassenheit und Achtsamkeit untereinander.

Von Anja Levien