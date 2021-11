Bad Doberan

Da sitzt er nun, der Elferrat des Doberaner Karnevalsklub 88 (DKK). Bei einem Glas Sekt oder Bier ist die närrische Truppe an diesem Montagabend bemüht, erst gar keine Aschermittwoch-Stimmung aufkommen zu lassen. Grund dafür hätten die Damen und Herren um den frischgebackenen Präsident Birger Gottschanderl allemal genug. Denn nach dem Corona-Dilemma 2020/21 fängt auch die neue Karnevalsession fast genauso miserabel an wie ihre verkorkste Vorgängerin.

„Welch Glück, dass der Bürgermeister wenigstens den Rathausschlüssel am 11.11. an die Narren übergeben konnte“, sagt Ex-Präsident Volker Pietz, der nach 31 Dienstjahren „jetzt aussteigt“. Und Gerd Laqua, Doberaner Karnevalurgestein, zeigt sich dabei fast gerührt über die Anhänglichkeit des hiesigen närrischen Volkes: „Dass da so viele nach der langen Abstinenz kommen würden, hatte ich nicht erwartet!“

Sie halten zur Fahne: Birger Gottschander (l.) neuer Präsident des DKK mit seinem Vorgänger Volker Pietz. Quelle: Werner Geske

Bedürfte es eines Grundes, in traurigen Zeiten den Kopf nicht hängen zu lassen, solche Anhänglichkeit des Publikums wäre einer. Das sieht auch Doberans Narrenparlament nicht anders. Deshalb gilt: „Nun erst recht!“, wie es Präsident Gottschanderl formuliert. Er ist erst der vierte in der 1988 von Peter Jenderny und seinem Nachfolger Winfried Roegelin begründeten Reihe der Amtsträger.

2G- und 3G-Regeln wurden geprüft

„Jawohl, nicht unterkriegen lassen!“, da ist der Elferrat mit dem Präsidenten einer Meinung. Deshalb machen sich seine Mitglieder Gedanken, wie der Schaden begrenzt werden kann, der erneut durch den Wegfall jeglicher Karnevalsveranstaltungen entsteht. Kein „Dobre helau“ in der Mehrzweckhalle, weder für Närrinnen und Narren im besten Alter noch für Kinder und Senioren.

„Wir haben uns bewusst gerade jetzt dazu entschlossen, die Veranstaltungen im Februar abzusagen, weil uns die Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste am Herzen liegt. Zudem müssen die einzelnen Arbeitsgruppen wissen, woran sie sind. Es wäre respektlos, sie jetzt trainieren zu lassen und dann doch abzusagen“, betont Paulina Sprenger, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit.

Außerdem seien sowohl die 3G- als auch die 2G-Regel als Lösung des Problems geprüft und schließlich verworfen worden, da Teile des Publikums ausgeschlossen würden und es auch wirtschaftlich für den Verein nicht tragbar sei. Damit ist es traurige Realität: Auch 2022 gibt es keine drei tollen Tage!

Doberaner Jecken suchen Alternative

Dennoch wird nach Alternativen, zumindest für die eigenen Mitstreiter, gesucht. „Wir sind es den Mitgliedern der Arbeitsgruppen schuldig, dass wir ihnen für ihr eisernes Durchhalten und fleißiges Trainieren etwas bieten. Deshalb werden wir im kommenden Jahr kleinere Veranstaltungen durchführen, wo die Frauentanzgruppe, die Showtanzgruppe, die Tamburos oder die Funkengarde ihr Können zeigen können“, versichert Bastian Strahlmann. Das sei zudem notwendig, um die Karnevalisten auch während Corona bei der Stange zu halten: „Wir werden einen langen Atem brauchen.“

Dafür, dass dem Elferrat die Luft nicht ausgehen wird, spricht seine Zusammensetzung. Bewährte alte Hasen wie Corinna Keller, Friederike Plieger oder Gerd Laqua treffen dabei auf hochmotivierte Neulinge wie Dennis Starck, Paulina Sprenger und Antje Harloff. Weshalb sie sich alle in den Dienst der Narretei stellen? „Die Beklopptheit ist halt da!“, formuliert es Präsident Gottschanderl grinsend. Und für Corinna Keller besteht „der Lohn der Mühe in der Freude des Publikums“.

Karnevalisten sind im Guinness-Buch

Diesen Spaß bereiten die Karnevalsmacher ihren Anhängern schon jahrzehntelang. Und närrisches Treiben made in Bad Doberan löst längst auch weit über die Stadtgrenzen Vergnügen aus. So erfreute das Frauenballett in der NDR-Fernseh-Show „Bingo“ die Zuschauer. Und als die Showtanzgruppe den Landesmeistertitel holte und danach am Finale der Norddeutschen Meisterschaft in Aachen teilnehmen konnte, sorgte das für Furore.

Selbst im Guinness-Buch der Rekorde sind Doberans Jecken zu finden: Das Ehepaar Künnemann ging als größtes Prinzenpaar mit jeweils über zwei Metern Körpergröße in die Annalen ein.

Und was für die Vereinsmitglieder wichtig ist: Von jeher treffen sich in ihm Menschen, um immer wieder verrückte und originelle Ideen für den Doberaner Karneval zu kreieren. So werden zum Beispiel stets sämtliche Bühnenbilder, Kostüme und das Programm in Eigenregie gestaltet.

Da ist es kein Wunder, dass in all den Jahren bereits Zehntausende Menschen Freude und Spaß an den teilweise hochkarätigen Darbietungen fanden. Und das soll auch trotz Corona in Zukunft so bleiben. „Wir haben dafür eine eigene 2G-Regel entwickelt: Gut gelaunt“, ulken die Karnevalisten.

Von Werner Geske