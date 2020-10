Bad Doberan

Ruderer, Sportlehrer, Kapitän, Unternehmer, Komparse und Ehrenamtler sind nur ein paar der Beschäftigungen, die Manfred (Manne) Wiesner ausmachen. Am Montag rundete sein Lebensjahr mit einer stolzen Acht.

Mit seiner Frau Margitta ist er seit 25 Jahre verheiratet. Beide haben ein gemeinsames Hobby: Seit mehr als zehn Jahren sind sie Statisten und wirkten in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit, wie Soko Wismar, Usedom Krimi und Polizeiruf.

Wenn Manfred Wiesner über sein ereignisreiches Leben spricht, dann zeigt es eines deutlich auf: Stillstand ist nicht sein Ding. 1940 in Brandenburg geboren, fing er mit 14 Jahren Feuer für die Seefahrt und machte beim Fischkombinat Rostock seine Ausbildung zum Hochseefischer. Einige Jahre später ging er – inzwischen war er Bootsmann – zum Freiwilligendienst der Seestreitkräfte.

Das Schicksal führte ihn zum Leistungssport

Mit einem schicksalhaften, eher zufälligen Eignungstest im Rudersport begann seine Leistungssportler-Karriere beim ASK Rostock. 1976 wurde er Deutscher Meister im Zweier. Der trainierte Ruderer nahm 1968 an den Olympischen Spielen in Mexiko teil und konnte mit dem DDR-Achter ein Jahr später den Titel Europameister holen. Dem folgte die Beförderung zum Unterleutnant.

„Es war das erste Mal, dass die DDR die BRD schlug und Europameister wurde“, erinnert sich Wiesner. „Ja, ich bin stolz, dass ich in diesem Achter gesessen habe.“ Nach 50 Jahren holte er noch einmal alle Ruderer dieses gedenkreichen Tages zusammen, was ihn noch heute bewegt. So ein Treffen wird es nie wieder geben, denn einige von ihnen sind mittlerweile verstorben.

Manfred Wiesner im Sieger-Achter ist der dritte von rechts. Quelle: Repro-Sabine Hügelland

29 Jahre jung war Manfred Wiesner, als er im Achter saß. Ein Sportsfreund wollte damals nicht in sein Boot, weil er ihn zu alt für den Leistungssport fand. Dessen Boot wurde jedoch nur Dritter – so kann es gehen. Dennoch, die Zeit war für Wiesner gekommen, das Rudern an den Nagel zu hängen. „Ich wollte nicht in den Bobsport und vor allem nicht raus aus MV, das wäre noch eine Möglichkeit gewesen“, sagt er und studierte. Als Diplomsportlehrer führte ihn der Berufsweg zur 6. Grenzbrigade „Küste“, wo Wiesner als Sportoffizier für die psychische und physische Ertüchtigung der Matrosen und Offiziere zuständig war und bald zum Kapitänleutnant ernannt wurde.

Neue Herausforderungen

Nach 25 Jahren Dienstzeit suchte Manfred Wiesner neue Herausforderungen und ließ sich entlassen, um die Stelle als Kapitän auf dem Pionierschiff „Vorwärts“ anzutreten. „Es war das erste Handelsschiff der DDR, da noch unter anderem Namen“, sagt Wiesner. Als das Schiff Ende der 80er in die Verschrottung ging, „überlegte ich, was machste nun?“ Dank seiner umfangreichen Erfahrung wurde er stellvertretender Direktor der Berufsschule Bad Doberan und außerdem Direktor der Gesellschaft zur Förderung und Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse (Urania). „Ich erhielt einen Trabant und eine Sekretärin bei der Urania. Das war toll.“

Doch leider nur von kurzer Freude. Wiesner wurde einer von vielen Arbeitslosen der gerade vergangenen DDR. Wieder zeigte sich sein Multitalent, er arbeitete als Außendienstmitarbeiter für Fenster, Türen und Rollo-Verkauf, bis er abgeworben und als Selbstständiger Anbieter von Decken-und Wandbeschichtungen tätig wurde. Wiesner stellte dafür Fachkräfte in seinen anerkannten Malerbetrieb ein.

Mit Steuerrad-Nord Gutes tun

Damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Seit 13 Jahren gehört er mit dem Vorsitzenden Thomas Querfurth dem Verein Steuerrad-Nord an, mit dem Gutes für Kinder-und Jugendliche getan wird. „Eigentlich wollten wir jetzt mit Schulklassen zu Reinhold Messner fahren, doch wegen Corona sagten sie ab.“ Gutes tun ist und bleibt für ihn und seine Frau ein wichtiges Anliegen und so organisieren sie mit anderen die Gala der Obdachlosen in Rostock.

Dem Sport bleibt er treu

Dem Sport bleibt er bei den Rostocker Oldies treu und nimmt noch an Wettkämpfen im Kutterrudern teil. Auch war er im Olympischen Ruderclub aktiv und wurde nochmals bei den Weltmeisterschaften der Masters Weltmeister im Achter in Schottland. Und den Fußballtrainer in Börgerende-Rethwisch tauschte der zweifache Vater gegen den Job als Betreuer ein. Manfred Wiesner – was hast Du als Nächstes vor?

Von Sabine Hügelland