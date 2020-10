Bad Doberan

Die aktuellen Sonderausstellung „Denkmal.Baukunst.Residenz – Baugeschichte in Doberan“ im Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan zeigt Bilder von Häusern und Familien, die die Architektur der Stadt prägen. Um diese Bilder und die anderen Exponate zu erhalten, haben sich die Museumsmitarbeiterinnen auf Recherche begeben.

„Als wir Modelle für die jetzige Ausstellung brauchten, fragten wir in Heiligendamm nach, weil wir geahnt haben, dass es dort welche geben könnte“, sagt Museumsmitarbeiterin Regine Grzech. „Wir kennen auch viele Spezialisten, die wir zu bestimmten Themen fragen können. Die auf ihre Weise spezialisiert sind“. Außerdem nutzen die Mitarbeiter gern die Universitätsbibliothek in Rostock sowie die Bad Doberaner Stadtbibliothek.

Im Fundus aus den Vollen schöpfen

Für die kommende Ausstellung zu den 90er Jahren, die für November geplant ist, kann vor allem im Stadtarchiv viel Wissenswertes herausgefunden werden. „Für eine Ausstellung, die sich um Hobbys dreht, recherchieren wir natürlich auch, wie viele Vereine es in Doberan gibt, sind aber auch auf die Mithilfe und Fürsprache der Doberaner angewiesen“, sagt Museumsleiterin Lisa Riess.

„Wir haben auch einen eignen Fundus, da können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Im Laufe der Jahre sind viele verschiedene Stücke ins Museums gekommen, aber es ist auch schön, immer mal wieder etwas anderes auszustellen und dafür brauchen wir unsere Leihgeber. Und natürlich nutzen wir auch das Internet zur Recherche. Eben alle Wege, die möglich sind“, sagt Lisa Riess.

Exponate gehen oft auch als Leihgaben ans Museum

Das Museum ist bekannt, viele wissen, dass ihre Exponate dort gut aufgehoben sind und daher melden sich auch Nachlassverwalter und Privatpersonen im Museum für Leihgaben oder Schenkungen. Wie zum Thema des Bad Doberaner Landvermessers Hugo Voß (1875–1968) und zum Künstler Heinz Bochmann (1921–2011).

Im Vorfeld zur aktuellen Sonderausstellung „Denkmal.Baukunst.Residenz – Baugeschichte in Doberan“ sprach Museumsmitarbeiterin Maren Engel mit der Doberaner Familie Carlson über deren schwedische Wurzeln, die Baumeister und Architekten der Familie und ihr bauliches Erbe in der Stadt. „In einem persönlichen Gespräch Wissenswertes direkt von den Nachkommen zu erhalten, ist für uns immer besonders schön. Dann können wir die Ausstellung noch interessanter und lebendiger gestalten“, so Maren Engel.

Ein gutes Archiv ist sehr wichtig

„Nun müssen wir alles neu katalogisieren. Vieles besteht nur handschriftlich. Dabei entdecken wir dann auch immer wieder etwas, das uns neue Impulse bringt“, sagt die Museumsleiterin. Eineinhalb Jahre wird Regine Grzech noch dabeibleiben, dann geht sie in den Ruhestand. Seit 25 Jahren gehört sie zum Team und ist hier heimisch geworden. Sie kann noch viel aus der Geschichte Doberans beisteuern, hat viele Kontakte. „Immer wieder zu neuen Themen forschen zu können und alte Kontakte dafür wiederaufleben zu lassen, bringt mir besonders viel Freude“, resümiert Regine Grzech.

Serie „Museumsmacher“ Von der Idee zur Ausstellung: Was passiert eigentlich im Hintergrund eines Museums? Wie wird entschieden, welches Thema eine Ausstellung hat und wie kommen die Museen an die Exponate? In einer Mini-Serie begleitet die OSTSEE-ZEITUNG das Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan bei der Vorbereitung der nächsten Ausstellung und blickt hinter die Kulissen.

„Unsere kleinen Schätze hat ein Azubi in der Corona-Zeit aufgearbeitet, dazu gehören beispielsweise besondere Medaillen und Münzen. Das sind kleine Kostbarkeiten für uns“, so Lisa Riess. Weitere warten nun noch auf ihre Aufarbeitung im Archiv.

Von Sabine Hügelland