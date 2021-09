Bad Doberan

Lautes Sirenengeheul schreckte viele Bad Doberaner am späten Donnerstagabend aus dem Schlaf. Um 23.50 Uhr ging der Alarm in der Münsterstadt. Mit mehreren Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr in die August-Bebel-Straße aus. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich jedoch glücklicherweise nur um eine Störung in der Brandmeldeanlage des Hotels „Friedrich-Franz-Palais“.

Unter anderem war ein Drehleiterfahrzeug im Einsatz, der nach etwa 40 Minuten beendet war.

Von Cora Meyer