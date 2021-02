Bad Doberan

Home-Workouts und Bewegung an der frischen Luft – das sind derzeit die Alternativen, um sich im Lockdown fit zu halten. Denn die Fitnessstudios bleiben aufgrund des verlängerten Lockdowns weiterhin geschlossen. Auf viel Unverständnis trifft diese Entscheidung auch bei den Bad Doberaner Fitnessstudiobetreibern.

Thomas Unterfranz vom Sport- und Freizeithaus Old School Gym in Bad Doberan hat bereits die Hälfte seiner Mitglieder verloren, wie er uns mitteilt. Ein paar würden noch freiwillige Beiträge an den 57-Jährigen zahlen. Nur wenige Mitglieder seien noch übrig. Ein Alternativangebot bekommen diese derzeit aber nicht. Novemberhilfen habe er schon erhalten. „Aber die reichen ja nicht und wir haben schon Februar“, sagt Unterfranz, der sein Studio bereits 26 Jahre betreibt.

Vital Aktiv bietet Onlinekurse für jeden

In den Vital-Aktiv-Studios in Bad Doberan und Kühlungsborn von Matthias Probst findet weiterhin Rehasport statt, der vom Arzt verordnet ist. Für jene Mitglieder, die keine ärztliche Verordnung haben, bleiben die Studios aber geschlossen. „Ich bin sehr traurig, dass wir nicht wieder öffnen dürfen“, sagt der Betreiber. Denkt er an sein leeres Studio, wird er wehmütig. „Da könnten mir schon die Tränen kommen.“

Im Lockdown bieten Probst und sein Team regelmäßig Onlinekurse an. Dieses Angebot beschränke sich nicht nur auf die Mitglieder, sondern könne von jedem genutzt werden. So werden jeden Sonntag kostenfreie Kurse für alle angeboten. Die Videos werden auf Youtube zur Verfügung gestellt. „Das wird angenommen, könnte aber natürlich mehr sein“, sagt der Inhaber. 80 bis 100 Personen würden pro Woche an den Kursen teilnehmen.

Angebote ohne Mitgliedsbeiträge im Lockdown

Zudem hält der Fitnessstudio-Betreiber regelmäßig Kontakt zu seinen Mitgliedern und bietet auch online Kochkurse an, wie der 55-Jährige erzählt. Trotz all der Leistungen bleiben die Mitgliedsbeiträge derzeit aus, denn die Verträge sind während der Zwangsschließungen automatisch stillgelegt worden. „Das sind uns unsere Mitglieder wert“, meint Probst. Kündigungen gebe es dennoch. Zwischen 15 und 20 Prozent Kündigungen verzeichnete Vital Aktiv im ersten und zweiten Lockdown.

Die Corona-Hilfen kommen Probst zufolge nur sporadisch. Seit etwa zwei Wochen habe er erst die Novemberhilfen komplett erhalten. „Ich bin froh, dass es die überhaupt gibt“, sagt er aber. Das Geld reiche aber nicht aus. „Das geht natürlich auch nicht ewig“, gibt der 55-Jährige zu. Sein Herz hänge aber am Studio.

Michael Peters, Studioleiter vom Vital Aktiv in Bad Doberan. Quelle: Gina Henning

Auch für Michael Peters, Studioleiter im Vital Aktiv in Doberan ist die Zeit schwer. Er merkt, dass die Menschen auf ihr Training angewiesen sind und steht in Kontakt mit ihnen. Viele würden ihm berichten, dass sie wieder zugenommen haben. Auch die Rückenschmerzen kehren bei einigen zurück. „Der Lockdown macht auch krank“, meint der 42-Jährige. Zudem mache er sich langsam auch Sorgen um seinen Arbeitsplatz.

Fit+ in Bad Doberan vermietet Studio für Einzelpersonen

Ein anderes Konzept verfolgen dagegen Karsten und Jane Luther, die Betreiber von fünf Fit+ und TaYoMa Fitnessstudios im Landkreis Rostock. Sie vermieten ihre Studios samt Inventar im Lockdown an Einzelpersonen. So stelle Luther sicher, dass sich immer nur eine Person oder ein Haushalt in den Räumlichkeiten befindet. Kontakt zu anderen: ausgeschlossen. „Ich weiß jede Sekunde, wer in meinem Studio ist“, meint der Inhaber zudem.

Wer die Räumlichkeiten nutzen will, müsse im Vorfeld online ein Termin buchen. Der Kunde unterschreibt einen Vertrag und erhält daraufhin einen QR-Code. Dieser gewährt ihm Zutritt zum Fitnessstudio. Während der gebuchten Zeit sowie in der anschließenden Pause lässt sich die Tür für alle anderen nicht öffnen. Die Mitglieder desinfizieren die Geräte und lüften selbstständig.

„Das Prinzip funktioniert überdurchschnittlich gut“, resümiert Luther. Das Studio sei bis zu 23 Stunden am Tag ausgebucht. Die Mitglieder würden das Angebot schätzen und nehmen in Kauf, auch nachts zu trainieren. „Der Tag hat nur 24 Stunden, ich kann gar nicht alle Leute bedienen“, meint der Geschäftsführer. Doch nicht bei allen kommt diese Lösung gut an. „Wir werden teilweise mit Bußgeldbescheiden in manchen Orten bestraft“, erzählt Luther. Rechtlich fühle er sich aber auf der sicheren Seite.

Sport sei nicht zu Hause ersetzbar

Der Fitnessstudio-Betreiber ist überzeugt, dass es vor allem jetzt wichtig ist, weiterhin zu trainieren. „Es ist paradox, dass in einer Gesundheitskrise keiner davon spricht, sich gesund und fit zu halten“, sagt er. Sport im heimischen Wohnzimmer erziele ihm zufolge nicht immer denselben Effekt. „Bestimmte Sachen kann man zu Hause nicht machen oder es kann falsch gemacht werden“, gibt er zu bedenken. Er ist sich sicher: „Wir schaffen uns mit diesem Lockdown die Kranken von morgen.“

Von Gina Henning