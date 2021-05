Nach anderen Branchen dürfen ab Juni auch die Fitnessstudios in MV wieder öffnen. Die Betreiber in Bad Doberan und Umgebung investieren noch einmal in die Hygiene – und hoffen, dass alle Mitglieder nach der langen Pause zurückkommen. Doch was müssen Sportler, die ins Fitnessstudio gehen wollen jetzt beachten?