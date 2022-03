Bad Doberan

Galina Tarasuik lächelt. Die Ukrainerin steht vor der Sporthalle am Kellerswald. Nach 24 Stunden Busfahrt ist sie nachts um vier dort angekommen. Ihr Zuhause für die nächste Zeit ist ein Bett in der Turnhalle – gemeinsam mit etwa 90 anderen Menschen. In einem Land, dessen Sprache sie nicht spricht und das etwa 1500 Kilometer weit weg ist von zu Hause. Trotzdem lächelt Galina Tarasuik. „Wir haben kein Schloss erwartet“, sagt sie. „Das Wichtigste war es, die Kinder zu retten.“ Mit zwei Töchtern und einer Enkelin hat Galina Tarasuik sich von Zitomir auf den Weg gemacht. Die Stadtverwaltung organisierte den Bustransport zur polnischen Grenze, von dort aus ging es mit dem Bus nach Bad Doberan.

Mehrere selbst organisierte Kleinbusse und zwei Reisebusse holten die Frauen, Senioren, Kinder und Jugendlichen von dort ab. Etwa 90 Personen sind nun in der Sporthalle am Kellerswald untergebracht, die meisten davon sind Frauen mit Kindern. Seit Freitag bereiten ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes alles für die Neuankömmlinge vor. Sie haben Betten gemacht, Duschvorhänge eingezogen und gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk die Essenausgabe im Nebengebäude hergerichtet. „Wir haben etwa 20 Personen ständig in Bereitschaft“, sagt Matthias Schult, Kreisbereitschaftsleiter.

Telefonverbindung nach Hause ist das Wichtigste

„Der Landkreis arbeitet mit Hochdruck daran, die vielen Wohnungsangebote zu prüfen“, sagt Susann Wieland, Vorstandsmitglied beim DRK Kreisverband Bad Doberan. Bis dahin bleiben die Geflüchteten in der Sporthalle. „Die ersten Tage brauchen sie zur Orientierung“, sagt Matthias Schult. Am Montag kommen dann Freiwillige, die sie dorthin begleiten, wohin sie möchten. „Dann wird sich nach und nach herausstellen, was sie brauchen.“ Mit das Wichtigste sei die Telefonverbindung nach Hause. „Wir haben bestimmt zwanzig oder dreißig Handyladestationen aufgebaut.“ Galina Tarasuik hält ebenfalls den Kontakt in die Heimat. Ihr Mann ist noch dort und auch der Sohn musste bleiben. Er ist gerade erst 18 geworden. Ihre Tochter musste ihren Freund, den Vater ihres Kindes, zurücklassen. Sie hatten eine unruhige Nacht, erzählt Galina Tarasuik. „Es wurde viel alarmiert, dass sie sich verstecken mussten, weil geschossen wurde.“ Sie selbst hat auch schon Raketenbeschuss erlebt. Das Krankenhaus von Zitomir, die Wasserversorgung und ein Ausbildungszentrum der Armee seien beschossen worden, sagt sie.

„Für Dankbarkeit braucht man keinen Übersetzer“

„Die traurigen Gesichter und die Sprachlosigkeit der Menschen, die aus den Bussen ausstiegen, haben uns sehr mitgenommen“, sagt Susann Wieland. Bei der Ankunft war auch eine Psychologin dabei, die sich freiwillig gemeldet hatte. „Die konnten wir gut gebrauchen“, sagt sie . „Gestandene Männer hätten Tränen in den Augen“, sagt Matthias Schult. „Da steigt eine Mutter mit drei Kindern aus und hat nur eine Plastiktüte dabei.“ Alles sei aber sehr geordnet abgelaufen. „Sie waren nur dankbar“, sagt er. „Dafür braucht man keinen Übersetzer.“

Schule plant Angebote für die Kinder

Für vieles andere aber schon. Zahlreiche Freiwillige haben sich inzwischen gemeldet, die ukrainisch sprechen und mit den Frauen beispielsweise zu Ämtern oder zum Arzt gehen könnten. Einige wollen wissen, wo sie Geld tauschen oder Zigaretten kaufen können. Viele Bad Doberaner bringen Spielzeug für die Kinder vorbei, Roller, Hula-Hoop-Reifen, aber auch Buggys und Kinderbetten. „Was wir wirklich noch brauchen, ist ein richtiger Baby-Kinderwagen“, sagt Ehrenamtskoordinatorin Conny Klischke. Der Spielplatz der Awo-Kita ist für die Kinder aus der Ukraine geöffnet. Auf dem Flur in der Sporthalle und in der Essensausgabe stehen Tische mit Kaffee, Obst und Süßigkeiten. „Für zwischendurch“, sagt Susann Wieland. Die Mahlzeiten bereiten ehrenamtliche Helfer des DRK zu. Es sei vorgesehen, das noch eine Woche lang so zu machen. „Dann muss das auf andere Füße gestellt werden.“ Denkbar sei, dass dann ein Caterer die Versorgung übernimmt. Doch es geht nicht nur um das leibliche Wohl: „Wir sind dabei, mit der Schulleiterin Angebote für die Kinder zu schmieden, damit sie am Tag ein bisschen was zu tun haben.“

Die Helfer hoffen, dass die Geflüchteten bald in andere Unterkünfte weitervermittelt werden können. Die Einrichtung am Kellerswald hingegen werde sicher noch eine längere Zeit gebraucht. „Es werden immer wieder neue nachkommen“, vermutet Matthias Schult. Für 140 Personen wäre hier Platz, am Stülower Weg gäbe es darüber hinaus weitere Kapazitäten.

Galina Tarasuik hingegen hofft nur eines: Dass ihre Familie am Leben bleibt. Und dass bald wieder Frieden ist.

