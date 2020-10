Panzow/Bad Doberan

Claudia Kucharzyk macht Inventur im Wald zwischen der B 105 und Panzow. Die Güstrowerin ist Mitarbeiterin der Waldservice und Energie GmbH, einer Tochtergesellschaft des Landesforstes. Sie sei gerade mit der Forsteinrichtung beschäftigt, erklärt sie kurz: „Dabei nehme ich den Wald auf, so dass für die nächsten zehn Jahre geplant werden kann, wo was weg kann, wo was gepflanzt werden muss.“

Hinter ihr eine Fläche, wo viele große Birken abgeholzt wurden und noch mehr kleine Kiefern seit vier Jahren wieder heranwachsen. Nur noch Laubbäume ginge nicht – denn es werde ja auch Bauholz gebraucht. Damit deutet sie an, was Forstleute alles zu bedenken haben und nimmt wieder ihre Instrumente in die Hand. Stichprobenartig misst sie die Durchmesser und Höhen der Bäume, „um schließlich sagen zu können, wie viele Kubikmeter Holz auf einem Hektar stehen“.

Bereits 1706 wurde in Mecklenburg Waldbewirtschaftung geregelt

Die Forsteinrichtung werde schon seit rund 300 Jahren als Hüterin der Nachhaltigkeit angesehen, ergänzt dazu Hartmut Pencz, seit 2014 der Bad Doberaner Forstamtsleiter, und sagt: „Der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin hatte das im Grunde genommen schon 1706 in seiner Forst- und Holzordnung verlangt. Heute geht es dabei darum, dass die gleichrangigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes dauerhaft und stetig den Generationen zur Verfügung gestellt werden. Das muss vom Menschen begleitet werden – von allein passiert das nicht unbedingt.“ Deshalb seien laut Gesetz Wälder größer als 100 Hektar nach Einrichtungswerken zu bewirtschaften, auch von den Kommunen und Privateigentümern, die so viel Wald besitzen.

Und Hartmut Pencz holt in seinem Büro so ein Werk hervor: Ein dickes Konvolut mit Karten, Tabellen und Analysen. Das ist der Betriebsplan 2012 bis 2021 für seinen Verantwortungsbereich mit 8200 Hektar zu bewirtschaftenden Waldes, von der östlichsten Hafenkante in Wismar zur Stadtgrenze von Rostock bis kurz vor Bützow, inklusive Neuklostersee. 34 Mitarbeiter zählt das Forstamt Bad Doberan insgesamt. 16 200 Hektar sind im Amtsbereich mit Privat- und Körperschaftswald bedeckt.

Sachbearbeiterin Theresa Laskowsky (25) und Amtsleiter Hartmut Pencz (54) erläuterten unter anderem eine Forstkarte mit einem Waldkataster von 1775 (r.) Quelle: Thomas Hoppe

Forsteinrichter erfasst Holzvorrat

Der Experte legt eine Waldkarte von 1775 neben eine moderne und erläutert, dass es damals um ein Baumkataster ging, heute würden nicht nur die verschiedenen Baumarten unterschieden, sondern auch zwischen Beständen, die gepflegt und jenen, die verjüngt werden sollen: „Der Forsteinrichter geht durch den Wald und erfasst eine Menge Inventurdaten, wie die Baumarten und ihre Ausmaße – damit kann er ausrechnen, wie viel Holzvorrat da steht.“

Selbst Waldbrandeinsatzkarten ließen sich von diesen Daten ableiten, aber vor allem eine Zuwachsschätzung und schließlich eine entsprechende Eingriffsplanung über jeweils ein Jahrzehnt für jeden einzelnen Bestand. Allerdings gebe es auch durch Stürme oder andere Unwägbarkeiten jährlich 10 bis 20 Prozent außerplanmäßige Nutzungen, die der Forsteinrichter am Bestand nicht vorhersagen könne. Gegenüber 1934, als es im Bereich des Forstamtes Bad Doberan 155 Festmeter pro Hektar Holzvorrat gab, stellte die letzte Forsteinrichtung hier 335 Festmeter fest: „Da sieht man, was Waldentwicklung und ihre Steuerung so ausmachen können.“

Die Gesellschaft entscheidet über Umgang mit ihrem Wald

Da der Wald ohnehin ein Produkt gesellschaftlicher Entscheidungen und Zwänge sei, finde er es grundsätzlich gut, wenn sich die Gesellschaftsmitglieder für ihren Wald interessieren, was leider viel zu wenig der Fall wäre. Insofern sei er auch für alle Gespräche darüber, „ob der Wald zeitgemäß und den Anforderungen entsprechend aufgestellt ist“, dankbar.

Zumal der Wald keine große Lobby hätte. „Erst jetzt, wo der Holzpreis in den Keller geht, wird die Finanzierung der Forstbetriebe, die die ganzen Infrastrukturleistungen zur Verfügung stellen, am Rande diskutiert. Saubere Luft, sauberes Wasser, Spazierengehen, reiten können, Sportveranstaltungen, das ist alles inklusive – der Waldbesitzer macht das, aber ein Pfennig Geld wird dafür nicht bezahlt.“ Denn am Ende entscheide die Gesellschaft, wie sie mit ihrem Wald umgehen wolle und „das müsste möglichst breit passieren, und nicht nur aus einzelnen Interessensgruppen heraus.“

Klimaerwärmung als Herausforderung

Derzeit gehe es zudem darum, zu klären, wie die Planungsdiskussion der Forstfachleute die Unsicherheiten des Klimawandels möglichst gut berücksichtigen könne. „Wenn wir jetzt eine Eiche pflanzen, dann braucht sie ungefähr 160 Jahre, bis sie wieder verjüngt werden soll. Aber wegen der Dynamik der Klimaszenarien, ist es total kompliziert zu sagen, mit welcher Entscheidung man wirklich sicher ist. Wir pflanzen und es vertrocknet, dann pflanzen wir wieder und es vertrocknet erneut. Wir wissen nicht, wie hoch in 160 Jahren die Klima-Erwärmung sein wird.“

Wo der Wald in MV jetzt unberührt bleibt

Dazu hebt er hervor, dass die Bäume nur als Speicher für Kohlendioxid funktionieren würden, wenn ihr Holz verarbeitet werde. Bleibe es im Wald, gebe der absterbende Baum das Gas wieder ab. Aber landesweit würden auch zehn Prozent der Waldfläche für sogenannte Prozessschutzflächen reserviert, wozu die rund 50 000 Hektar Wald in den Nationalparks zählten, die Naturwaldreservate, die nicht bewirtschaftet würden, wie auch die Forste in den Naturschutzgebieten. „Unterhalb dieser Ebene haben wir in jedem Forstamt auf ein bis zwei Prozent der gesamten Wirtschaftsfläche Altholzinseln, die nicht bewirtschaftet werden, aber den Pflanzen und Tieren dienen, die darauf angewiesen sind – auch das wird geplant.“

Noch komme das Holz in Deutschland aus mathematisch nachweisbarer Nachhaltigkeit. Doch wenn nur noch vor allem Prozessschutz stattfinden würde und der Holzkonsum nicht deutlich sinke, würde das Holz wohl aus Sibirien und aus dem Regenwald kommen, befürchtet Hartmut Pencz und fragt: „Was ist dann mit den Arbeitsplätzen bei uns, die da dran hängen? Was haben wir dann gekonnt?“

Von Thomas Hoppe