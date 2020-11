Bad Doberan

Statt Aktionen im öffentlichen Raum, sollen in diesem so besonderen Jahr Bilder wachrütteln: Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen und Mädchen am 25. November ist ein Gedenk-und Aktionstag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Weil aufgrund von Corona die bereits geplanten Aktionen ausfallen müssen, „rufen wir zusammen mit der OSTSEE-ZEITUNG zu einer Foto-Mitmachaktion auf“, lässt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Doberan Annette Fink wissen.

Unter dem Motto „Der richtige Standpunkt gegen Gewalt“ haben Einzelpersonen und Gruppen die Möglichkeit, ein Foto mit ihrem Standpunkt gegen Gewalt an Frauen zu senden. Darunter können Collagen sein, Malereien, Fotos – wie vielleicht eine Hand, die zeigt: Stop, bis hierher und nicht weiter. Oder eine Umarmung, statt die Wut an anderen auszulassen – hinsehen, wenn etwas passiert. Es müssen keine Kunstwerke sein, nur die Beschäftigung mit dem Thema ist wichtig, um ein Zeichen gegen häusliche Gewalt zu setzen.

Anzeige

Bilder können vom 25. November bis zum 10. Dezember, 12 Uhr, mit der Minimalgröße von 1 MB per E-Mail an bad-doberan@ostsee-zeitung.de gesendet werden. Eine Auswahl wird in der Zeitung und online veröffentlicht.

Sensibilisieren für das Thema

2009 wurde bereits erfolgreich eine Bilderaktion durchgeführt, die sehr interessante Ergebnisse brachte und zeigte, wie sehr das Thema die Gemüter beschäftigt und nicht kalt lässt. „Das Recht für Frauen und Mädchen auf ein Leben frei von Gewalt ist ein Menschenrecht und daher wollen wir insbesondere in dieser Zeit vom 25. November bis 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, die Öffentlichkeit sensibilisieren“, sagt Annette Fink. „Wir möchten über die vielen Formen und Gesichter von Gewalt und über Hilfsmöglichkeiten informieren, den Betroffenen aber auch Mut machen, damit sie ihr Schweigen brechen und sich Hilfe holen.“

Beratungsstelle zieht um

Die Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt befindet sich ab dem 15. Dezember nicht mehr in Kröpelin, sondern in Bad Doberan. Am Markt 12F wird sie dann zu finden sein, wie die Leiterin der Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt des Internationalen Bundes (IB) in Doberan, Wiebke Bache, bekannt gibt.

„Leider stiegen die Zahlen. Zurzeit betreuen wir 76 Erwachsene zwischen 18 und 70 Jahren, 74 Frauen und zwei Männer, außerdem 98 Kinder.“ 2019 waren es in Mecklenburg-Vorpommern 4531 Schutz-und Hilfesuchende. 3811 davon sind mitbetroffene Kinder, 342 Kinder und Jugendliche werden begleitet. Für 2020 liegen noch keine Zahlen vor.

Hier gibt es Hilfe Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt: Bad Doberan, Am Markt 12 F, 0170-3828313, beratungsstelle-kroepelin@ib.de. Hilfetelefon „Schweigen brechen“: 08000116016

In vielen Haushalten käme es zu mehr Gewalt im Lockdown, weil die Menschen nicht mit der Krise umgehen könnten und ihre Aggressionen an den Partnern und Kindern ausließen. „Vom Mai bis September fanden vermehrt Polizeieinsätzen wegen häuslicher Gewalt statt“, sagt Wiebke Bache.

Lesen Sie auch:

Gewalt hat viele Gesichter

Die Gewalt hat viele Gesichter. Sie wird in den Bereichen des Körpers, der Psyche oder der Sexualität ausgeübt. Auch durch Ökonomie, wenn zum Beispiel eine finanzielle Abhängigkeit erzwungen wird. Des Weiteren geht es um miterlebte Gewalt, wovon häufig Kinder betroffen sind, Cybergewalt, zum Beispiel bei Mobbing durch Diskreditierung im Internet, strukturelle Gewalt und eben die häusliche Gewalt, die mehrere dieser genannten Aspekte umfasst.

Deshalb ist es so wichtig, dass Betroffene den Mut haben, Beratungsstellen aufzusuchen, aber auch dass jene, die Zeugen solcher Taten waren, jedoch nicht selbst betroffen sind, diese dort melden. Wegsehen sollte kein Thema mehr in unserer Gesellschaft sein. Deshalb wurde der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen und Mädchen ins Leben gerufen. „Außerdem gibt es die Aktion Hilfetelefon ,Schweigen brechen’, auf die wir aufmerksam machen möchten“, so die Gleichstellungsbeauftragte.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Alle Beratungsstellen offen

„Alle Beratungsstellen werden auch während Corona besetzt, das wissen viele nicht“, sagte Ronald Richardt, Geschäftsführer des Kornhauses. Er, der IB sowie die Schulsozialarbeiterin des Doberaner Gymnasiums Anna Bollnow, sind jedes Jahr an den Planungen der Antigewaltwoche beteiligt. „Ich möchte darauf hinweisen, dass der Weiße Ring seine Sprechstunden weiterhin durchführt“, machte Richardt klar.

Die Antigewaltflagge wird als Zeichen im öffentlichen Raum zu sehen sein. Orange – die Farbe der Antigewaltwoche ebenfalls.

Von Sabine Hügelland