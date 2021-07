Bad Doberan: Freie Impftermine am Freitag in der Mehrzweckhalle

Bad Doberan

Der Landkreis Rostock und die Bundeswehr bieten noch in dieser Woche freie Impftermine in der Region an. In Bad Doberan können sich an diesem Freitag 150 Menschen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen lassen. Dafür ist die Mehrzweckhalle an der Verbindungsstraße von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Als Termin für die Zweitimpfung ist der 20. August vorgesehen.

Das Interesse, eine Impfung am Heimat- oder Arbeitsort wahrzunehmen, ist hoch – deshalb wurden Impfstoffmenge und auch die Anzahl der Termine in den vergangenen Wochen bereits erhöht. Das Versorgungsbataillon 142 stellt dabei die Logistik, die Kommunen entscheiden über das Impfverfahren und stellen Räume zur Verfügung, vom Landkreis Rostock kommt das medizinische Personal.

Von Lennart Plottke