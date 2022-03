Bad Doberan: Fünf Tage Abenteuer im Naturfilmcamp „Grünstreifen“

Mecklenburg-Vorpommern

Auch in diesem Jahr finden wieder zwei „GrünStreifen“-NaturfilmCamps satt. Entwickelt wurden diese von der deutschen Naturfilm-Stiftung in Zusammenarbeit mit Glashäger Brunnen in Bad Doberan. Film- und naturschutzbegeisterte Jugendliche können in den fünftägigen Camps eigene Naturfilme produzieren, während sie sich zu Fuß oder auf Rädern durch die Schutzgebiete bewegen und versuchen, möglichst wenig Spuren zu hinterlassen.

Für das Pfingst-Camp (3.-7. Juni) im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide können sich Interessierte noch bis zum 1. Mai unter www.gruenstreifen-filmcamp.de anmelden, für das Sommer-Camp (1.-5. August) im Biosphärenreservat Schaalsee bis zum 26. Juni. Seit einigen Jahren können bei dem Projekt Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren eigene Filme zu Natur-, Umwelt- und Klimaschutz an immer wieder neuen Standorten in Mecklenburg-Vorpommern drehen. Die Teilnahmegebühr für Verpflegung, Übernachtung sowie die medienpädagogische Betreuung, den Naturfilmkurs inklusive Technik und ein Fahrrad zur Fortbewegung in den geschützten Gebieten beträgt 89 Euro.

Für eine Teilnahme werden keine Vorerfahrungen benötigt, da die Jugendlichen alle Phasen der Filmproduktion unter fachkundiger Anleitung vor Ort durchlaufen werden. Zu Beginn stehen zunächst Ideenentwicklung und Drehbuchkonzeption gemeinsam mit Medienpädagogen im Fokus. Später das Lernen vom richtigen Umgang mit Kamera und Ton sowie Regieführung und auch erste Erfahrungen als Darstellende. Abgerundet werden die Veranstaltungen jeweils durch ein Medienseminar zum richtigen Umgang mit Facebook und Co.

Premiere feiern werden die fertigen Filme auf großer Leinwand beim „Darßer NaturfilmFestival“ (4.-9. Oktober) auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Alle Teams können ihre Filme dort selbst auf der Bühne präsentieren und dabei mit professionellen Filmemachern in Kontakt kommen. Die vier in den Camps produzierten Filme laufen dort als Wettbewerbsbeitrag für den „GrünStreifen-Filmpreis“ und werden von einer Fachjury aus den Filmschaffenden Kilian Helmbrecht (Atara Film), Angelika Sigl (Text- und Bild Medienproduktion) und Tom Synnatzschke (Doclights/NDR Naturfilm) bewertet.

Die Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV dotiert den Preis mit insgesamt 2500 Euro. Das Gewinner-Filmteam erhält Preise im Wert von 1000 Euro. Die anderen drei Teams werden mit jeweils 500 Euro bedacht.

Infos: www.greunstreifen-filmcamp.de

Von Nele Bracht