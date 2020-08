Bad Doberan

Eins, zwei, drei – und weg! 27 Fundräder kamen am Sonnabendmittag auf dem Doberaner Kamp unter den Hammer – für Summen zwischen einem und 310 Euro. Es war die erste Versteigerung dieser Art, die von der Stadt initiiert wurde. „Zwei Jahre heben wir die Räder auf, in der Hoffnung, dass sich der Besitzer findet“, erklärte Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos), der die Veranstaltung gemeinsam mit Bürgeramtsleiter Rüdiger Matthews leitete. „Ich bin begeistert von der großen Teilnahme, und das alle Drahtesel so schnell weggegangen sind.“

Insgesamt 1200 Euro kamen zusammen – mit dem Geld will die Stadt jetzt Fahrradständer für das Wohngebiet auf dem Buchenberg erwerben. „Es machte riesigen Spaß“, sagte Arenz – und witzelte bei dem ersten, schon recht gebeuteltem Rad: „Ich kaufe es für einen Euro und verschenke es dann.“ Doch der Besitzer wollte die „hohe“ Summe dann doch selbst begleichen. Dafür legte der Bürgermeister bei anderen Ein-Euro-Rädern Gummibärchen drauf. „Nie hätte ich gedacht, dass so viel Geld zusammen kommt und wirklich alle Räder versteigert werden“, freute sich Arenz. „Rund 100 Leute haben mitgemacht.“ Unter den Rädern befanden sich auch ein, zwei relativ hochpreisige Gefährte: „Keine Ahnung, warum die niemand vermisst.“

Anzeige

Auffällig viele Damenräder in der Verlosung

Besonders begehrt: ein Jugendrad sowie ein Mountainbike. Auffällig viele Damenräder standen zur Versteigerung bereit. Was die Besitzerinnen bewogen haben mochte, ihr Gefährt nicht mehr zu wollen, kann bei schrottreifen Rädern nur vermutet werden: günstig entsorgt. Doch auch diese Exemplare können zumindest noch als Ersatzteillager dienen.

Weitere OZ+ Artikel

Auf und um den Kamp herum herrschte am Wochenende wieder reges Treiben – auf dem Trödelmarkt „Flomaxx“ boten rund Hundert Händler ihre Waren an. „Trotz des heißen Strandwetters kamen kamen doch viele Besucher auch zu diesem Markt“, betonte Jochen Arenz. Die Kinder konnten sich unter anderem auf einem Trampolin sowie mit Dosenwerfen vergnügen, viele Stände luden auch zu stärkenden Snacks und kühlenden Getränken ein.

Am 3. Und 4. Oktober kommt der „ Flohmaxx“ noch einmal in die Münsterstadt. „Wir müssen den Leuten doch etwas bieten“, machte Arenz deutlich. „Und da wir alle unsere Feste absagen mussten, bin ich froh, dass der Markt so gut angenommen wird.“

Von Sabine Hügelland