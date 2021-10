Bad Doberan

Mal bunt, auch elegant, mit Pünktchen, Kochlöffeln oder im Zebramuster, so sehen die 16 Stühle aus, die am 30. Oktober ab 18 Uhr in der Galerie „Quadrados“ versteigert werden. Jeder Stuhl erhielt einen Spruch und Namen wie „Beschützerstuhl“, „Mein Platz für Verantwortung“ oder „Ein Dach, ein Stuhl, ein warmer Platz.“ Mindestgebot sind 50 Euro. Musikalisch begleitet wird der Abend von Tobias Wolff.

Mit der Versteigerung und gleichzeitiger Finissage, geht die Aktion „Pool – Ausstellung und Begegnung“ zu Ende. An diesem vom Kulturamt des Landkreis Rostock und der Gleichstellungsbeauftragten Marion Starck geförderten Projekt nahmen sechs Künstlerinnen teil: Dagmar Haucke-Liebscher, Gudrun Brigitta Nöh, Julia Kausch, Grit Sauerborn, Maren Teuber sowie die Initiatorin Heidrun Klimmey.

Marion Stark wird zur Finissage dabei sein, verriet Heidrun Klimmey, Initiatorin und Gastgeberin der Veranstaltung. Der von ihr gestaltete Stuhl erhielt Widderhörner und heißt „Stark und gemeinsam“.

Kräfte bündeln war erfolgreich

Damit nimmt sie Bezug zum Projekt. „Pool“ sollte Kräfte bündeln und Optimismus verbreiten – das ist gelungen. „Die Zusammenarbeit war wirklich gut“, so Heidrun Klimmey. Es war ein Miteinander des Austauschs und der Unterstützung, in dem Netzwerke sowie Freundschaften entstanden.

„Wir sind insgesamt durchaus zufrieden“, sagt die Künstlerin. In ihrer Galerie „Quadrados“ im Küstergang 4, gab sie den anderen Künstlerinnen die Gelegenheit, auszustellen. Doch „Pool“ war weitaus mehr. Neben einem Filmprojekt, Workshops, Diskussionsrunden und Ausstellung war das Stuhlprojekt ein besonders attraktives Angebot. „Mit einer tollen Beteiligung von Einheimischen wie auch Gästen“, sagt Heidrun Klimmey.

Jeder Stuhl ein Einzelstück

„Wir Künstlerinnen haben viel an den Stühlen gearbeitet, damit sie auch gut zu bemalen sind. Im Vorfeld geschliffen, bearbeitet und eben auch nachgearbeitet.“ Jedes der Sitzmöbel, einige Rohlinge stammen aus den Galerien selbst, ist ein sehr individuell gestaltetes Einzelstück.

„Unsere Exposition war eine produzierende Ausstellung“, so Heidrun Klimmey. „Die Künstlerinnen sollten auch etwas verdienen.“ Da sie durch Corona viel Geld verloren und keine Möglichkeit hatten, sich zu präsentieren, war „Pool“ eine Art Wiedereinstieg.

Künstlerinnen mit „Pool“ unterstützen

„Frauen haben es allgemein in der Kunst schwerer“, so Heidrun Klimmey. „Sie sind meist nicht so sichtbar wie männlichen Künstler.“

Zum Videoprojekt von Gudrun Brigitte Nöh, „Kunst an der Grenze“, wurden Künstler befragt, wie es ihnen in dieser langen Coronazeit erging. „Der Film wurde viel diskutiert“, so Heidrun Klimmey, die auch darin zu sehen ist.

Geld kommt den Beginen zu

Das Geld aus der Versteigerung kommt den Beginen, dem Rostocker Frauen-Kulturverein, zugute. „Letzten Endes wieder uns Künstlerinnen als Kunstförderung, wenn wir 2023 einen zweiten ‚Pool‘ stattfinden lassen“, sagt Heidrun Klimmey. Und der wiederum nützt den Einheimischen und Gästen.

Heidrun Klimmey zählt sich zu den Einzelkämpferinnen im Kunstgeschehen. „Aber zusammen sind wir stärker“, sagt sie. „Ich hatte so große Lust, etwas gemeinsam mit anderen Künstlern zu machen und nicht nur allein in meiner Galerie zu stehen“, so die Doberanerin.

Zur Finissage werden sie alle gemeinsam feiern. Revue passieren lassen und sich freuen, dass in zwei Wochen der Kalender aus dem Druck kommt, der ebenfalls Teil des Projekts war.

Von Sabine Hügelland