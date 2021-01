Bad Doberan

Der Vorschlag der CDU-Fraktion zu prüfen, ob das Kornhaus und Wirtschaftsgebäude als Schulstandort geeignet seien, stieß in den Ausschüssen für Stadtentwicklung und Umwelt sowie Wirtschaft und Tourismus auf Gegenwind. „Die Intention ist richtig“, sagte Marko Hader (Für Doberan), doch das Kornhaus sei bereits für eine mögliche Hortnutzung geprüft worden. „Das wurde abgelehnt.“

Beim Wirtschaftsgebäude sei es denkmalrechtlich nicht möglich, hier eine Schule zu integrieren, weil die Fenster dafür zu klein seien und größere Fenster nicht genehmigt werden würden, so Hader. „Wir sollten uns sparen, das zu prüfen.“

Hintergrund: Die Stadt Bad Doberan hat die Raumkapazitäten an den Schulen in städtischer Trägerschaft erreicht. An der Lessinggrundschule werden zum Beispiel ab dem Schuljahr 2021/22 zwei weitere Klassenräume benötigt. Für die Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg ist bereits der Neubau eines Gebäudes vorgesehen.

Kleiner Schulcampus als Alternative

„Ich würde die Beschlussvorlage zum Anlass nehmen zu prüfen, wo ein kleiner Schulcampus entwickelt werden könnte“, sagte Thomas Römhild (UDI). Dessen Nutzung sollte sich später auch umwidmen lassen zum Beispiel für einen Seniorenclub. Die Diskussion um die Schulen sei eine „lang andauernde Misere“, in der aus- oder angebaut werde, daher sei er für einen kleinen Schulcampus. „Mit dieser mutigen Entscheidung können wir mehr bewirken als mit einer improvisierten Lösung, die dann lange halten muss.“

Ziel ist neuer Hort, nicht neue Schule

Bürgermeister Jochen Arenz berichtete, dass die Stadt an Lösungen arbeite. „Das Ziel ist nicht eine neue Schule, sondern ein neuer Hort“, sagte Arenz. Denn dann würden Klassenräume in den Schulen, die jetzt vom Hort genutzt werden, frei.

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass es für die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes, die in diesem Jahr beginnen soll, eine Förderung gebe. Diese ist an ein Nutzungskonzept gebunden. „Das Wirtschaftsgebäude wird mit Fördergeldern saniert, die explizit für eine touristische Entwicklung vorgesehen sind“, sagte Torsten Jentzen.

Klosterbereich als touristischer Bereich

Darauf ging auch Wolfgang Scheil (CDU) ein, der gegen die Beschlussvorlage seiner Fraktion stimmte. „Ich dachte, dass wir den Klosterbereich als touristischen Bereich entwickeln wollen, da passt eine Schule nicht rein. Für mich geht das nicht.“

Bei vier Gegenstimmen, drei Enthaltungen und einer Zustimmung fand der Prüfauftrag im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt keine Mehrheit. Ebenso wenig im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, in dem es eine Ja-Stimme, sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen gab. Die Stadtvertreter entscheiden am 22. Februar.

Von Anja Levien