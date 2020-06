Bad Doberan: Gesundheitszentrum veranstaltet Spendenlauf für Kinder-Geburtstagsfeiern

Bad Doberan

Eine ganz besondere Geburtstagsparty plant das Gesundheitszentrum Schütt und Gerlach für Jungen und Mädchen, die in der Corona-Zeit ein Jahr älter geworden sind und nicht feiern konnten. Bewegungsspiele, Bastelecke, Kuchen und Musik erwarten die Kinder. Mit einem virtuellen Spendenlauf am 30. August möchte das Gesundheitszentrum in Bad Doberan Geld für die Geburtstagsfeiern sammeln.

Die erste fand am Montag statt. Auf dem Boden im Übungsraum ist ein Spielfeld aus weißen Kästchen aufgeklebt. Dasselbe findet sich auch auf dem Bildschirm, auf dem die Hinweise für die Kinder stehen. Der zehn Jahre alte Friedrich, der am 21. Mai Geburtstag hatte, steht in der Mitte und läuft immer zu dem weißen Feld, das auf dem Bildschirm gelb markiert ist. „Mit dem Skillcourt werden motorische und kognitive Fähigkeiten trainiert“, sagt Gesundheitsmanagerin Steffi Volkmann. Über den Bildschirm können unterschiedliche Spiele ausgewählt werden.

Zum Beispiel können die Kinder damit auch Englisch lernen. Das englische Wort wird angezeigt sowie verschiedene Übersetzungen in den einzelnen Felder. Das Kind muss zum Feld mit der richtigen Lösung laufen.

Fünf Euro pro Läufer für Geburtstagsfeier

Im Raum ist die Geburtstagstafel gedeckt: Muffins, Kuchen, Getränke. „Kinder, die nicht feiern konnten, können hier mit dem Trainingsgerät ihre Feier nachholen“, so Volkmann. Bis zu fünf Freunde könnten mitkommen. Dafür veranstaltet das Gesundheitszentrum einen virtuellen Spendenlauf, für den Bürgermeister Jochen Arenz die Schirmherrschaft übernommen hat. Die Teilnahmegebühr von fünf Euro geht in den Spendentopf für die Partys.

Damit verfolgt das Unternehmen auch noch ein anderes Ziel: „Wir wollen Menschen in Bewegung bringen. Nur so bleiben sie langzeitlich gesund“, sagt Steffi Volkmann.

So funktioniert der Spendenlauf Der Spendenlauf findet virtuell am 30. August statt. Die Anmeldegebühr beträgt fünf Euro, mit der die Geburtstagspartys finanziert werden soll. Wo und wie weit gelaufen wird, entscheidet jeder für sich. Anmeldung über die Homepage www.physiotherapie-schuett.de. Wer sich für die Geburtstagsfeier anmelden möchte, kann sich per Mail an Laufschule@physiotherapie-schütt.de oder telefonisch unter 038 203/36 222 bewerben. Am 1. September werden die Kinder ausgelost. Dann entscheidet sich auch, je nach Spenden, wie viele Feiern stattfinden können.

Viele Menschen hätten zudem während der Coronazeit das Laufen für sich entdeckt oder haben im Homeoffice weniger Bewegung. Beide Zielgruppen wollen die Mitarbeiter des Gesundheitszentrums mit dem Spendenlauf ansprechen. Wer noch eine Herausforderung braucht: „Wir machen eine Zehn-Kilometer-Challenge“, kündigt Volkmann an. Bei dieser mache der Triathlet Markus Liebelt, der ambitionierte Läufer Martin Schütt und Steffi Volkmann als Hobbyläuferin mit.

Laufgruppe gegründet

Zwei Mal in der Woche trifft sich auch eine Laufgruppe zum Training, die sich für den Spendenlauf gegründet hat. Wer Interesse hat, könne bei dieser bis Ende August kostenfrei mitmachen, sagt Steffi Volkmann. Jeden Mittwoch 18 Uhr und Sonnabend 9 Uhr ist Treff vorm Gesundheitszentrum in der Mollistraße.

In der Coronazeit konnte das Gesundheitszentrum die Physiotherapie weiterhin anbieten. Das Gerätetraining musste aussetzen, informiert Steffi Volkmann. „Wir haben unsere Mitglieder in der Schließzeit mit Homevideos versorgt und Trainingpläne aufgestellt.“

Von Anja Levien