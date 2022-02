Bad Doberan

Wie geht es nach der Schule weiter? Auf dem Markt, in und an der Regionalschule „Am Kamp“ sowie in der Sporthalle hat am Mittwoch ein Berufscampus stattgefunden. Es war das erste Mal in dieser Größenordnung. Am Markt standen Fahrzeuge der Bundeswehr, ein Bus der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) und aus der Gastronomie. Um die 140 Schüler der achten bis zehnten Klasse der Regionalschule „Am Kamp“ suchten an diesem Tag berufliche Orientierung für ihre Zukunft bei den 15 Ausstellern.

Schüler waren gut vorbereitet

Viele Schüler zeigten ernsthaftes Interesse mit einem Wunsch-Beruf vor Augen. „Den Stand der Sano-Klink werde ich auf jeden Fall anlaufen. Ich würde gern in die Gesundheitsbranche einsteigen“, sagte Johanna Romanowski. Auch Jule Siedelmann interessierte sich dafür, jedoch ebenfalls für die Bundeswehr. Erzieher ist der Berufswunsch von Paul Priebe: „Doch ich möchte mich heute auch über die Bundeswehr informieren“, sagte der Schüler.

Die Jugendlichen erhielten Laufzettel, um die Stationen, an denen sie waren, zu dokumentieren. Die Bundeswehr hatte besonders viel zu tun. Auch Marcel Röhl zeigte sich von deren Angeboten begeistert. „Es gibt vieles, was man dort machen kann. Mein Bruder ist dabei.“ Das fand auch Markus Hufnagel so: „Eine spannendes Angebot und vielfältig.“

Bundeswehr ist Anziehungspunkt

Stabsfeldwebel Ronny Joseph, Karriereberater der Bundeswehr, erklärte an diesem Tag wohl unzählige Male, welche Möglichkeiten den Jugendlichen offenstehen.

Klare Vorstellungen brachten die meisten mit, ein positiver Trend. Silvana Ingold, Referentin für Berufsberatung bei der Rostocker Straßenbahn AG, sagte: „ Die Jugendlichen konnten sich in den letzten beiden Jahren, durch die vielen abgesagten Veranstaltungen wegen Corona, nicht richtig informieren. Auch in Rostock zur Job-Factory war der Andrang groß. Viele hatten Angst, sonst keine Möglichkeit mehr zu erhalten.“

„In der Regionalschule können sich heute Mädchen für klassische Männerberufe informieren wie umgedreht Jungs für Frauenberufe“, sagte Andrea Zurek, Koordinatorin für Berufsberatung an der Schule.

Um die 140 Schüler der Regionalschule „Am Kamp“ nahmen am ersten Berufscampus in Bad Doberan teil. Das Interesse war groß, auch für die RSAG. Quelle: Sabine Hügelland

Berufsorientierung für alle Schüler

„Das Ziel heute ist, dass alle Jahrgänge die Berufswelt an diesem Tag kennenlernen“, sagte der stellvertretende Schulleiter Sebastian Kraatz. „Auch Eltern können sich mit ihren Berufen vorstellen.“

Rund 100 Kinder aus fünften und sechsten Klassen tourten an diesem Tag durch Doberan. Sie nahmen an einer Stadtrallye teil, bei der es sich ebenfalls viel um Berufsorientierung, jedoch auch Architektur und Stadtgeschichte drehte.

Berufscampus soll fester Bestandteil werden

„Wir hatten vor zwei Jahren eine kleine Version und möchten den Berufscampus – ähnlich der Größenordnung wie heute – fest etablieren, als Höhepunkt in jedem Jahr“, so Kraatz. „Fast wöchentlich erhalten wir Anfragen von Firmen, die sich gern an unserer Schule vorstellen wollen.“ Sie alle suchen natürlich beruflichen Nachwuchs. „Firmen, die ebenfalls Interesse zeigen, können sich gern jetzt schon für den Berufscampus 2023 bei uns melden“, lässt er wissen. „Wir wollen Aushängeschild für unsere Region dafür werden und können uns vorstellen, auch mit anderen Schulen zusammenzuarbeiten“, blickt er in die Zukunft. Die Lage in Doberan sei ideal. „Man kommt leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln her.“

Auf dem Schulhof der Regionalschule „Am Kamp“ konnte ein kleiner Bagger der Firma Alpina ausprobiert werden. Quelle: Sabine Hügelland

Auf dem Schulhof gab es reges Interesse an dem kleinen Bagger der Firma Alpina Landschaftsbau. Schüler erhielten die Möglichkeit, ihn ausprobieren. „Das war toll. Ich würde gern Maschinenführer werden oder am Hafen arbeiten“, sagte Florian Süss. „Die Jugendlichen sind sehr interessiert. Technik zieht“, sagte André Neumann von Alpina.

Von Sabine Hügelland