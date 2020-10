Bad Doberan

Der kleine rote Pavillon auf dem Doberaner Kamp ist für die Kunst- und Kulturszene der Stadt ein besonderes Kleinod. Nicht jeder professionelle oder Hobby-Künstler darf hier ausstellen. Bis jetzt. „Über die Jahre fragten immer wieder Hobbymaler an, ob sie bei uns ihre Arbeiten zeigen dürften“, erklärt Eva Firzlaff, Leiterin des Kunstvereins Roter Pavillon. „Dem wollen wir Anfang 2021 nachkommen.“

Vom 8. Januar bis 13. Februar geben die Vereinsmitglieder den Pavillon erstmals für Doberaner und Hobby-Künstler aus den Nachbarorten frei – für die Ausstellung „Kreative Nachbarn“. Ähnlich der Aktion „ Rostock kreativ“ und „Doberan kreativ“ – nur ein bisschen kleiner. Dennoch soll es eine besondere Sache werden – die Abgabetermine sind der 3. und 4. Januar, jeweils 16 bis 18 Uhr. Die Eröffnung findet am 8. Januar um 18 Uhr statt.

„Wir nehmen uns vor, alles zu zeigen“, sagt Firzlaff. „Es wird vier Stellwände geben – kommen mehr Werke rein, als in den Pavillon passen, wählt der Kunstverein aus.“ Allerdings könnten sich die Mitglieder auch vorstellen, einige Bilder nur eine gewisse Zeit hängen zu lassen, um bei Bedarf auch noch anderen Künstlern eine Chance zu geben. Eine Garantie können sie jedoch nicht geben.

Pro Person nur ein Werk abgeben

Pro Person (ab 16 Jahren) wird nur ein Werk entgegengenommen. Wer Gemälde, Grafiken, Collagen und anderes hat, was er zeigen möchte, sollte darauf achten, die Maße von einem Meter mal 80 Zentimeter nicht zu überschreiten. „Bitte hängefertig und gerahmt, versehen mit Namen, Telefonnummer und Titel auf der Rückseite“, bittet Eva Firzlaff. Skulpturen sollen maximal 1,80 Meter groß sein und eine Grundfläche von 50 mal 50 Zentimeter nicht überschreiten.

„Im vergangenem Jahr sagte mir einmal eine Dame während des Sonntagscafés, dass sie sich bisher nicht in den Pavillon traute, weil sie vor der Kunst so viel Ehrfurcht hat“, erinnert sich Eva Firzlaff. „Mit dieser Ausstellung wollen wir deshalb auch Schwellenängste abbauen und gleichzeitig schlummernde Talente entdecken und vorstellen.“

Abwandlung von Bangs Heiligendammbild

Paul Brauhnert, auch Mitglied des Kunstvereins, hat seine Malerei schon abgegeben. Der 57-Jährige interpretierte neuzeitlich eines der Bang-Bilder. Ein Motiv mit einer Geschichte. Der Doberaner Maler Ludwig Friedrich Karl Bang (1857–1944) schuf zwischen 1926 und 1928 großformatige Sagen-Bilder. Das Werk zum Auftürmen des „Heiligen Damm“ gilt seit 40 Jahren als verschollen. Es handelt sich um Bilder zu Legenden, zur Entstehung des Klosters Doberan.

„Es existiert noch eine Postkarte, die sich im Besitz des Ortschronisten Peter Becker befindet – mit dem Motiv des verschollenen Bildes. Ich habe es dann nach meinen Vorstellungen gemalt“, erklärt Paul Brauhnert, der sich seit seiner Jugend mit Malerei beschäftigt. „Das Original ist jedoch weitaus größer.“ Von ihm erschien bereits Lektüre, mit der er seine Vergangenheit und das System, in dem er aufwuchs, aufgearbeitet hat: „Tiere in Menschengestalt“ sowie „Der DDR-Militärstrafvollzug und die Disziplinareinheit in Schwedt (1968–1990)“.

Verein will Hobbykünstlern Mut machen

Das Thema seines Bildes wählte der gebürtige Rostocker aus, weil er selbst sehr mit der Region verbunden ist. Paul Brauhnert lernte Schiffselektriker und wechselte später in den Malerberuf, wo er seinen Meister machte. Er besuchte in seiner Freizeit den Malzirkel der Neptunwerft und nahm später noch an weiteren Kursen teil.

„Bisher haben wir uns vor solch einer Ausstellung gescheut“, macht Eva Firzlaff deutlich. „Denn es wird sehr, sehr viel Arbeit für uns – aber wir wollen auch Hobbymalern Mut machen, mit ihren Arbeiten zu uns zu kommen. Wir sind gespannt und freuen uns darauf.“

Von Sabine Hügelland