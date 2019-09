Bad Doberan: Gymnasiasten können zurück in ihre Schule

Bad Doberan

Vier Wochen nach dem Schulstart kehren die Schüler des Friederico-Francisceums an ihre Schule zurück. Wegen eines Wasserschadens und Schimmelbefalls waren die Gymnasiasten auf Ausweich-Quartiere verteilt worden, die Achtklässer hatten bisher noch keinen geregelten Unterricht.

Am Montag kehren die Klassenstufen 8 und 9 an den Schulstandort zurück, teilt der Landkreis Rostock mit. Eine Woche später, am 16. September, werden die 10. und 11. Klassen wieder am Standort Alexandrinenplatz unterrichtet. Dann sollen auch die Siebtklässler an den Hauptstandort zurückkehren, informiert Schulleiterin Birgit Hacker. Diese werden derzeit in den ehemaligen Räumen des Amtsgerichtes unterrichtet, welche 2017 angemietet wurden. Die Zwölfklässler waren schon im Altbau der Schule untergebracht.

Die Rückkehr aller Schüler sei möglich, „weil in den drei höher gelegenen Etagen des Hofgebäudes keine gefährliche Schimmelbelastung und Gebäudeschäden vorliegen“, sagt Schuldezernentin Anja Kerl ( SPD). „Nach der Abschottung des Erdgeschosses, einer gründlichen Tiefenreinigung der Obergeschosse und einer Raumluftmessung, hat ein Gutachter die Freigabe erteilt.“

Unterricht wurde für vier Standorte organisiert

Das heißt jedoch nicht, dass ab Donnerstag alle Schüler zurückkönnen. „Das geht nur peu à peu“, sagt Birgit Hacker. „Wir müssen die Schüler einweisen, die Unterrichtspläne fertigmachen.“ Immerhin haben Schulleitung und Lehrer in den vergangenen Wochen den Unterricht an vier Standorten organisieren müssen. Für die besonders große Klassenstufe 8 findet derzeit zum Teil ein Wechselunterricht mit der Klassenstufe 7 statt. Die 9. Klassen werden in der ehemaligen Regionalschule in Kröpelin beschult. Die 10. und 11. Klassen sind in der Beruflichen Schule Bad Doberan untergebracht, die ihren Unterricht deswegen nach Rostock verlegt hat. Insgesamt sind rund 1200 Schüler, Lehrer und Beschäftigte an den Schulen von den Übergangslösungen betroffen.

„Sicherheit geht vor Schnelligkeit, das war und bleibt unsere Maßgabe“, sagt Anja Kerl. „Die vorsorgliche Sperrung des Gebäudes war richtig. Die Gesundheit der Schüler, Lehrenden und Beschäftigten wurde nicht gefährdet. Wir konnten die Schäden gründlich untersuchen und die Sanierungsschritte planen. Immer in enger Absprache mit der Schule, dem Staatlichen Schulamt und dem Ziel, den Unterricht schnellstmöglich zu normalisieren.“ Der Erweiterungsbau der Schule war am 31. Juli mit Wasser vollgelaufen, als ein Unwetter über die Münsterstadt zog.

Mit Freigabe genügend Klassenräume vorhanden

Birgit Hacker freut sich über den großen Fortschritt nach dem schweren Wasser- und Schimmelschaden an dem Schulgebäude: „Mit der Freigabe der drei Obergeschosse stehen wieder genügend Klassenräume zur Verfügung, um alle Schüler in Bad Doberan zu unterrichten. Das verbessert unsere Situation natürlich deutlich.“

Die Sanierung der Wasser- und Schimmelschäden im Erdgeschoss des Hofgebäudes wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Erste Arbeiten haben in den abgeschotteten Räumen bereits begonnen. Der Unterricht im Hofgebäude wird daher zeitweise von Baugeräuschen begleitet. Die Sanierungsarbeiten können sich bis in die Sommerferien 2020 erstrecken“, erläutert Anja Kerl. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Chemieräume, einen Geografieraum, zwei Musikräume sowie ein Vorbereitungs- und ein Versammlungsraum und das Foyer.

Übergangslösungen dank vieler Hilfe möglich

„Wir danken der Stadt Bad Doberan, der Stadt Kröpelin, der Hansestadt Rostock, unserem Busunternehmen rebus, dem Staatlichen Schulamt, den Schulleitungen und allen anderen Helfern, die uns so tatkräftig unterstützt und die Übergangslösungen ermöglicht haben“, erklärt Anja Kerl. „Für das Verständnis und die vielen Hilfsangebote aus den Familien der Schüler bedanken wir uns herzlich. Dadurch konnten wir auch in Ruhe und schnell arbeiten, um den Schulbetrieb wieder zu normalisieren“, hebt Anja Kerl hervor.

Mit der Normalisierung des Schulbetriebs am Friderico-Francisceum kann auch die Berufliche Schule nach Bad Doberan zurückkehren. Voraussichtlich wird der Unterricht am 23. September am Standort im Stülower Weg wieder aufgenommen.

Von Anja Levien