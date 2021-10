Bad Doberan

Die Freude ist riesig bei den drei Zehntklässlern des Doberaner Gymnasiums, die am Nachmittag noch in der Bibliothek vorbeischauen. „Eigentlich dachten wir, wir sollten etwas tragen helfen“, sagt Valentin von Heydebreck. Als sie dann aber, anstatt Kartons zu schleppen, von der Bibliothekarin Gerit Bull drei Kartons mit nagelneuen Tablets auspacken dürfen, verstummen sie schnell. Die Überraschung ist gelungen.

Luca Rungberg, Benjamin Hennig und Valentin von Heydebreck schalteten gemeinsam mit Bibliothekarin Gerit Bull die Tablets an. Quelle: Ava Malchow

Schnell die Geräte angeschaltet – dann sind Valentin von Heydebreck, Luca Rungberg und Benjamin Hennig sofort in ihrem Element. „Schade, dass ich das nicht mit nach Hause nehmen kann“, sagt Valentin noch und probiert weiter aus, was das neue Gerät alles kann.

Der Schulverein hat die Anschaffung der Tablets für die Schule schon im vergangenen Jahr geplant. Sie sollen als Recherchemöglichkeit die drei älteren Standrechner sowie die Bücher der Bibliothek ergänzen. Durch das bei der vergangenen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ von der Ostsee-Zeitung gesammelte Spendengeld konnte der Verein immerhin einen Teil der Geräte finanzieren. Damals kamen insgesamt 13 451, 50 Euro zusammen. Die Summe wurde zu gleichen Teilen an sieben Schulvereine aus Bad Doberan, Kühlungsborn, Satow, Rethwisch und Neubukow verteilt.

Die Jugendlichen waren in ihrem Element, als sie die Geräte testen durften. Quelle: Ava Malchow

Die Schulvereine wollten damit Projekte für ihre Schüler verwirklichen. So wurde ein grünes Klassenzimmer geplant, die Anschaffung von Spielgeräten, ein Balancierpfad für den Schulhof oder die Digitalisierung der Bibliothek.

Firma Müritz-Comp greift unter die Arme

Der Schulverein Bad Doberan bekam wie die anderen 1921 Euro. Das hätte nicht für drei Tablets gereicht. Für die restliche Summer sprang Birger Hänsel ein, der selbst Mitglied im Schulverein ist. Als er von dem Projekt hörte, wollte der Geschäftsführer von Müritz-Comp helfen. „Ich wollte gerne inhaltlich oder mit meiner Firma auch finanziell etwas tun. Damit das nicht ein Minimalmodell wird, bei dem vielleicht auf technische Details verzichtet wird“, erklärt er bei der Übergabe.

Die Tablets haben eine Tastatur, einen Stift und dennoch ein Touchpad. Sie sind auf dem modernsten Stand der Technik. Er habe in den vergangenen 18 Monaten gesehen, dass in den Schulen bei der Digitalisierung Nachholbedarf bestehe, so Hänsel: „Dann dachte ich mir, ich tue etwas, wenn ich das an der Stelle auch kann.“ Insgesamt 4000 Euro habe die Anschaffung der Geräte gekostet.

Nun müsse sichergestellt werden, dass auch das WLAN im Flur der Schule vor der Bibliothek immer eingeschaltet sei, meint Bibliothekarin Gerit Bull – denn die Bibliothek befinde sich sonst in einer Art Funkloch. Dann aber könnten die Schüler, wann immer sie es brauchen, mit den Geräten ihre Aufgaben in den Räumen der Bibliothek erledigen.

Langfristiges Ziel ist ein Onlinekatalog

Der Schulverein engagiert sich seit Jahren für die Bibliothek und unterstützt auch mit der Stelle der Bibliothekarin. Die Bibliothek werde sehr gut angenommen, bestätigen die Mitglieder des Schulvereins. Viele Schüler nutzen die Möglichkeit, Bücher auszuleihen. Oder in den Räumen zu arbeiten, soweit es die Pandemie gerade zulässt.

„Bücher spielen eine wichtige Rolle und werden auch weiterhin eine Rolle spielen“, sagt Schulleiterin Hacker. Was noch fehle, sei ein Onlinekatalog, in dem die Schüler schnell die richtigen Bücher im Bestand finden. Das sei ein Projekt, das für die Zukunft angegangen werden soll.

Spendengeld liegt noch auf Eis

Auch der Schulverein der regionalen Schule Heinrich-Schliemann hat Spendengelder aus der OZ-Weihnachtsaktion erhalten. Davon sollten Spielgeräte für den Schulhof angeschafft werden. „Das Geld liegt wegen der Corona-Pandemie noch auf unserem Konto“, erzählt die Vereinsvorsitzende Ina Vito. Durch die Hygieneregeln sei es nicht sinnvoll, etwas anzuschaffen, das die Kinder dann gar nicht nutzen könnten: „Wir warten daher noch ab und heben das Geld bis dahin auf.“

In der Schule am See in Satow sieht es ähnlich aus. Ebenfalls wegen der Pandemie sei es zu Verzögerungen gekommen, erklärt Susanne Knape, Vorsitzende des Schulvereins. Hier soll eine Projektwoche zur Gewaltprävention an der Schule realisiert werden. „Wir sind aktuell bei der Planung“, so Knape. „Zum Ende des Jahres wollen wir das aber durchführen – zusammen mit der Eröffnung des neuen Gebäudes.“

Von Lisa Walter