Bad Doberan

Der zweite harte Lockdown ist da: Ab Mittwoch müssen die Läden im Einzelhandel, mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf, bis zum 10. Januar schließen. So lange sie noch können, wollen viele Menschen beim diesjährigen Weihnachtseinkauf deshalb umso mehr lokale Geschäfte unterstützen.

Das ist in Bad Doberan nicht schwer: Hier finden sich zahlreiche kleine Läden, die ein liebevoll zusammengestelltes Angebot haben und ihre Kunden gern persönlich beraten.

Gabriele Mohr-Frigge vom „Froschkönig“ etwa hat Sachen, die Kinderaugen leuchten lassen. Auch sie selbst ist als stolze Oma von fünf Enkelsöhnen immer wieder begeistert von dem interessanten Spielzeug, das es gibt. In ihrem Laden für Geschenke, Spiele, Schmuck, Textilien und Deko-Artikel empfiehlt sie zur Zeit ganz besondere Puzzles aus Katalonien: „Die sind so schön gemacht, da hat man auch als Erwachsener seine Freude dran, einfach nur beim Anschauen und Anfassen.“

Puzzle für gemeinsame Familien-Nachmittage

Diese Puzzlereihe von Londji ist aus recyceltem Karton und Pappe hergestellt, also umweltfreundlich und nachhaltig, aber zu einem hochwertigen Produkt verarbeitet. Die Spiele sind auch pädagogisch wertvoll gestaltet, erklärt Frigge-Mohr, und obwohl es ein Kinderpuzzle ist, hat die ganze Familie etwas davon: „Man kommt über das Puzzle ins Gespräch.

Das ist gerade für die Zeit nach Weihnachten schön, wo die Familie dieses Jahr ja vermutlich länger zusammen innen bleiben muss.“ Die Froschkönig-Betreiberin hat extra schöne Puzzle-Motive mit Wasser für ihren Laden ausgewählt, maritim oder auch zum Thema Fluss – zu Letzterem gibt es ein drei Meter langes Superpuzzle.

Gabriele Mohr-Frigge und ein drei Meter langes Fluss-Puzzle für die ganze Familie. Quelle: Henrietta Hartl

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sei immer mit die umsatzstärkste, hat Mohr-Frigge in den vierzehn Jahren erfahren, in denen sie den Laden betreibt. Denn es kommt im Normalfall eine große Kundengruppe: nämlich die erwachsenen Kinder, die weggezogen sind und hier Weihnachten bei ihren Eltern verbringen.

Sie haben nach den Feiertagen oft geschenktes Geld zum Ausgeben und stöbern dann gern zusammen mit den Eltern in Läden wie dem Froschkönig nach netten Dingen. In diesem Jahr wird auch dieses Geschäft ausfallen.

Sterne fürs ganze Jahr

Bei Martin Sombetzki und Astrid Utpatel im Teelädchen in der Mollistraße empfängt die Besucher der würzige Duft von aromatisierten Tees. Hier kann man unter vielen dekorativen Kleinigkeiten und Leckereien stöbern und zum Beispiel Tee und Pralinen für Geschenkpakete kaufen.

Es gibt auch besondere Süßigkeiten, wie zum Beispiel das Königsberger Marzipan im Holzkästchen, das man nur an wenigen Stellen käuflich erwerben kann. Das bestellen manche Kunden für Weihnachten sogar extra vor und holen es dann hier im Lädchen ab.

Dieses Jahr wieder sehr beliebt und Sombetzkis besondere Empfehlung: Herrnhuter Sterne. Diese eindrucksvollen dreidimensionalen Sterne, die den Stern von Betlehem symbolisieren, sind gerade in der Advents- und Weihnachtszeit als Dekoration sehr beliebt.

Doch auch während der anderen Jahreszeiten kann so ein Stern die Wohnung schmücken und sogar praktischen Nutzen liefern: „Einige meiner Nichten und Neffen haben solche Sterne in ihrem Kinderzimmer als Nachtlicht, das ist das ganze Jahr über sehr schön“, meint Sombetzki. Es gibt die Sterne in vielen verschiedenen Farben, Mustern und Größen.

Hochprozentiges von der Küste

In der Bad Doberaner Filiale der Weinhandlung Schollenberger findet sich von seltenen Rumsorten bis zu alten Whiskys vieles, das Männerherzen höher schlagen lässt. Verkäufer Henry Wünsch hat allerdings erfahren: „Es kommen durchaus auch Damen herein und fragen nach einem extra rauchigen Whisky.“ Es kommt also immer auf den persönlichen Geschmack an, wenn man jemandem zu Weihnachten eine Freude machen will.

Henry Wünsch von der Weinhandlung Schollenberger mit einem Möwe-und-die-Ölmützen-Pfeffi in der Dösbuddel. Quelle: Henrietta Hartl

Gin und Pfeffi sind auf jeden Fall bei vielen beliebt, und hier empfiehlt Wünsch Lokales. Dazu zeigt er zwei besondere Flaschen, beides eigene Marken von Schollenberger. Die kann man direkt nur in den Shops in Rostock oder Bad Doberan kaufen oder im Internet bestellen.

Da gibt es zum einen den Rostocker Koggen-Gin mit hanseatischen Botanicals wie Cola-Nuss, Hagebutte, Hopfen und Sanddorn. Auch die Buddel dazu ist dekorativ – eine blaue Keramikflasche im maritimen Design, also ein schönes Geschenk.

Und dann gibt es noch einen besonderen Pfefferminzlikör, dessen merkwürdiger Name „Mudöm“ Wünsch erklärt: „Das ist die Abkürzung von Möwe und die Ölmützen.“ In Zusammenarbeit mit diesem Rostocker Shanty-Punk-Chor hat Schollenberger diesen speziellen Pfeffi in den martialisch-maritim designten „Dösbuddeln“ entwickelt, ebenfalls ein Geschenk mit viel Bezug zur Region.

Leckereien aus dem Klosterladen

Im Torhaus-Café und Klosterladen liegt coronabedingt der Schwerpunkt zur Zeit auf dem Laden. Wo sonst Cafétische stehen, kann man jetzt Zusätzliches zum Stöbern und Kaufen finden. Schöne handwerkliche Holzkunst aus dem Erzgebirge zum Beispiel oder nostalgisches Blechspielzeug bieten sich als Weihnachtsgeschenke an.

Pairat Hahn bietet viele regionale Köstlichkeiten im Klosterladen an. Quelle: Henrietta Hartl

Pairat Hahn empfiehlt auch, Präsente aus den verschiedenen regionalen Leckereien zusammenzustellen, die der Klosterladen anbietet. Sehr beliebt ist immer das Klosterbier, das ist im Moment fast schon ausverkauft, nur noch eine der imposanten großen Flaschen steht im Schrank.

Das wird wohl noch mal nachbestellt, doch generell, so berichtet Hahn, müssten sie dieses Jahr mit dem Bestellen von Vorrat sehr vorsichtig sein: „Man weiß ja nie, wann wieder von heute auf morgen coronabedingt alles geschlossen wird.“ Sie sollte mit Blick auf Mittwoch recht behalten.

Doch außer besonderem Bier gibt es auch noch viele andere Dinge, die man sich zu einem kulinarischen Präsentkorb zusammenstellen kann. Neben Spezialitäten aus der Region findet sich unter den Produkten aus der Reihe „ Zisterzienser Kloster Doberan“ von der Edelschokolade über den Senf bis zum Sanddorn-Secco sicher für jeden Geschmack etwas. Und entsprechend gestaltete Trinkgefäße kann man gleich dazu schenken – wie etwa die Biergläser mit dem Doberaner Kloster-Siegel darauf.

Von Henrietta Hartl