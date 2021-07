Bad Doberan: „Heiraten ist wieder gut in Mode“

In den Standesämtern der Region wird fleißig „Ja“ gesagt – in Bad Doberan sogar mit Marinebegleitung. Auch in diesem Jahr werden so viele Trauungen erwartet, wie in den Vorjahren. Trotz Corona sei der Wille zur Hochzeit ungebrochen, heißt es in den Ämtern. In Kühlungsborn hat das Virus dem zuständigen Standesbeamten seine persönlichen Hochzeitspläne durcheinandergebracht.