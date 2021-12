Bad Doberan/ Rerik

Ohne sie ist es kein richtiges Silvester: Pfannkuchen/Berliner sind nach wie vor beliebt. In den Bäckereien in und um Bad Doberan klingelten noch am Donnerstag die Telefone für Vorbestellungen.

„Wir haben für Rerik 120 Bestellungen“, sagt Antje Bredow von der Bäckerei Graf, die Filialen in Rerik, Neubukow und Kröpelin betreibt. Wie viele der mit Marmelade, Pflaumenmus, Eierlikör oder Baileys befüllten Pfannkuchen am Ende gebacken werden, steht am Donnerstagmittag noch nicht fest. Bis 17 Uhr werden noch Bestellungen entgegengenommen – nach Wunsch auch mit Senf. Neben den Bestellungen würden aber auch für spontane Kunden noch Berliner gebacken. Geöffnet ist in allen drei Filialen am Silvestertag von 7 bis 12 Uhr, Neujahr bleiben die Türen zu.

Verschiedene Füllungen für die Pfannkuchen

Die Konditorei Braun in der Mollistraße in Bad Doberan öffnet am Silvestertag von 6.30 Uhr bis 12 Uhr. Hier gibt es das beliebte Hefegebäck dann mit Marmelade, Pflaumenmus, Nougat, Eierlikör, Baileys und bei Vorbestellung nach Wunsch auch mit Senf gefüllt. Auch hier werden neben den Bestellungen noch einige Pfannkuchen zusätzlich gebacken, „so dass jeder noch eine Chance hat, der nicht vorbestellt hat“, sagt Uta Braun. An Neujahr hat die Bäckerei geschlossen.

Bei der Bäckerei Sparre am Alexandrinenplatz gibt es am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr Berliner verschiedener Variationen, darunter Schoko, Pflaumenmus und Eierlikör, zu kaufen. An Neujahr ist die Filiale geschlossen, am Sonntag von 7 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Der Lila Bäcker an der Severinstraße in Bad Doberan hat Silvester von 6 bis 14 Uhr geöffnet. Wer nicht vorbestellt hat und eine Auswahl der verschiedenen Sorten von Nougat, Blaubeere, Himbeer-Vanille, Schoko, Eierlikör, Mehrfrucht oder mit Pflaumenmus haben möchte, sollte rechtzeitig kommen. An Neujahr bleibt die Filiale geschlossen, Sonntag ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

In Kühlungsborn, Neue Reihe 94, und Kröpelin, Rostocker Straße 116, haben die Lila-Bäcker-Standorte am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr geöffnet, an Neujahr geschlossen. In Neubukow, Am Stellwerk 11, ist am Freitag von 6 bis 16 Uhr geöffnet, am 1. Januar zu. In der Filiale an der Wismarschen Straße 24 in Neubukow ist am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr geöffnet, Neujahr geschlossen und am Sonntag von 7 bis 10 Uhr geöffnet.

Nachfrage nach Berlinern besser als 2020

Bei der Stadtbäckerei Junge ist die Nachfrage nach Berlinern etwas besser als im vergangenen Jahr, sagt Sprecher Gert Hofrichter. Auch wer nicht vorbestellt hat, hat die Auswahl aus neun verschiedenen Sorten, darunter Dinkelberliner Apfel, Vanille, Kirsch, Erdbeere oder Champagner.

In Bad Doberan hat die Junge-Filiale am Markt Silvester von 6 bis 13 Uhr und Neujahr von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Im Handelspark bei Edeka ist die Filiale am 31. Dezember von 8 bis 14 Uhr geöffnet, an Silvester geschlossen.

In Kühlungsborn-Ost haben die Filiale an der Seebrücke und in der Strandstraße Silvester von 7.30 bis 14 Uhr und Neujahr von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In Kühlungsborn West öffnen sich die Türen Unter den Kolonnaden 5 Silvester von 7 bis 14 Uhr und Neujahr von 8 bis 17 Uhr, in der Filiale bei Edeka Hoffman am 31. Dezember von 8 bis 13 Uhr, am 1. Januar ist geschlossen.

In Rerik ist am 31. Dezember die Filiale bei Edeka-Kaiser am 31. Dezember von 8 bis 14 Uhr geöffnet, Neujahr geschlossen.

Von Anja Levien