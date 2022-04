Bad Doberan

Auto Partner GmbH in Bad Doberan gehört zu den besten Autohäusern in ganz Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Zeitschrift Auto Bild und Statista, einem Online-Portal für Statistiken und Marktumfragen. Das Team um Geschäftsführer Martin Rehberg hat dabei eine glatte 1 in der Bewertung erhalten.

„Das war sehr überraschend“, sagt er. Es sei das erste Mal, dass sein Autohaus in der Liste mit aufgeführt wurde. „Wir sind eben nur ein kleines Autohaus. Und dass die Bewertung dann auch noch so gut ausfiel, das freut uns natürlich.“ Anders als in der Auswertung von Auto Bild geschrieben, sei das Autohaus aber nicht „ohne Markenbindung“, sondern vertrete die Marken Mazda und Nissan, wie Rehberg betont.

Bei der Umfrage konnten alle etwa 38 000 Händler in ganz Deutschland bewertet werden. Dazu zählen Kfz-Händler, Niederlassungen, Vertrags- und freie Händler ebenso wie Oldtimer-Spezialisten und Sportwagen-Händler. Die besten 1000 schafften es in die Auswertung und wurden jetzt mit erreichter Punktzahl und geordnet nach Postleitzahlen veröffentlicht. So lässt sich die Platzierung im jeweiligen Bundesland ableiten. Die Noten reichen von 1,0 bis 2,6 – alle schlechteren fielen raus.

Was floss in die Bewertung ein?

Doch wer hat da abgestimmt? Befragt wurden einerseits 12 000 Kunden, die in letzter Zeit ein Auto gekauft haben. Aber auch Händler bewerteten ihre Kollegen online. Nämlich einerseits die umsatzstärksten Betriebe, andererseits die 1000 Besten aus dem Vorjahr. Denn der Titel „Beste Autohändler Deutschlands“ wird seit acht Jahren vergeben. Als dritte Gruppe stimmten die Leser der Zeitschrift ab.

Was wurde bewertet? Das sind vier Kategorien. Da geht es einerseits um die gute Beratung, andererseits um das Angebot, was einem Autokäufer unterbreitet wird. Natürlich fließt auch der Preis in die Bewertung ein. Und schließlich geht es um den Gesamteindruck, den man von dem Unternehmen hat.

Das sind MV’s beste Autohändler Von 38 000 Unternehmen deutschlandweit haben es die 1000 besten Händler ins Ranking geschafft. Sie erreichten Bewertungen zwischen 1,0 und 2,6. Aus MV kamen 20 in die Bestenliste. Bundesweit wurde nur 25-mal die Note 1,0 vergeben – zweimal davon in Mecklenburg-Vorpommern. Eine glatte 1,0 und damit den Titel „Beste Autohändler in MV“ erreichten die Auto Partner GmbH in Bad Doberan (Mazda und Nissan) und das Autohaus Multhaup in Waren (Peugeot und Citroen). Den 2. Platz teilen sich das Autozentrum in der Rostocker Südstadt (Ford) und VW Abraham in Bergen auf Rügen mit der Note 1,2. Über eine 1,3 und damit Bronze in der 2022er-Umfrage nach den beliebtesten Autohändlern kann sich das Dacia-Autohaus Mochow in Löcknitz freuen. Vierter des Landes ist die Plath GmbH aus Rostock (keine Marke) mit 1,4. Die Note 1,5 und damit noch ein knappes „Sehr gut“ holten gleich vier Händler. So der Seat-Händler Kuska & Hladky aus Bad Doberan. Auch das Autohaus Dürkop, das damit Stralsunds bester Händler ist, Toyota-Autohaus Wahl in Parchim und das Ford-Autohaus Fetchenheuer in Schwerin reihen sich hier ein. Bester Händler bei den teureren Marken ist das BMW-Autohaus Wigger in Rostock mit der Note 1,7. Mercedes taucht in MV im Ranking gar nicht auf.

Martin Rehberg ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Dieser hat vor 30 Jahren gemeinsam mit Martin Rehbergs Onkel das Unternehmen gegründet. Im Dezember feiert Auto Partner in Bad Doberan ihr Jubiläum. Die Auszeichnung der Auto Bild mit der Bestnote spiegele auch die gute Arbeit der insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder. Den Erfolg habe man Rehberg zufolge auch dem gesamten Team zu verdanken, das teils seit vielen Jahren dabei ist. Dazu gehört Büroleiterin Gabriela Schmidt, die seit 25 Jahren dort arbeitet.

Autohaus Kuska & Hladky mit Note 1,5 bewertet

Auch das benachbarte Autohaus Kuska & Hladky an der Gartenanlage 7 in Bad Doberan kann sich jetzt ein Jahr lang mit der Auszeichnung schmücken. Das Team erhielt nämlich die Note 1,5. Die eingerahmte Urkunde ziert dort jetzt das Unternehmen. „Wir sind stolz darauf, weil es eine Kundenbewertung ist“, sagt Geschäftsführerin Simone Hladky. Sie habe vorher nicht gewusst, dass es diese Umfrage gab, umso größer und schöner war die Überraschung.

Das Autohaus vertreibt die Marken Seat, Skoda und seit zwei Jahren auch Cupra. Zudem gehört seit Februar dieses Jahres auch ein KS-Autoglaszentrum zum Unternehmen. Die Zukunft der Branche sieht Hladky vor allem in der E-Mobilität. So sei sie sich sicher, dass es künftig immer mehr E-Ladesäulen geben wird. Auch ihr Autohaus sei bereits auf den Trend aufgesprungen. „Wir können fünf verschiedene E-Autos und sieben Hybrid-Modelle anbieten“, sagt die Geschäftsführerin.

Was fehlt, sind dagegen Fachkräfte, die entsprechendes Know-how in dem Bereich Hochvolttechnik mitbringen. Kfz-Mechatroniker, Servicetechniker und Berater werden gesucht. Aufgrund der steigenden Spritpreise werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem monatlichen Tankgutschein und Kilometergeld unterstützt. Wer bereits ein E-Auto fährt, kann dieses dort kostenlos laden, wie Hladky mitteilt.

33 000 Euro im Durchschnitt für ein Auto

Erwartungsgemäß sind die großen Ballungszentren wie Nordrhein-Westfalen, Berlin oder München zahlenmäßig am stärksten vertreten. Die Note 1,0, die Händler in MV zweimal erreicht haben, bekamen bundesweit nur 25 Unternehmen. Fazit: Der Kunde im Küstenland schätzt sein Autohaus vor Ort in regionaler Verbundenheit. Denn der Händler ist mehr als nur ein Autoverkäufer. Da geht es um Glaubwürdigkeit und Vertrauen – schließlich geben die Deutschen im Durchschnitt 33 000 Euro für ein neues Auto aus.

