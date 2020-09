Bad Doberan

Zwei Mal Stand das Grundstück von Jan Bock schon unter Wasser. Durch den Garten des Althöfers fließt der Althöfer Bach sowie ein weiterer kleinerer Wasserlauf, der in den Althöfer Bach mündet. Immer wenn es regnet, schwellen die Bäche an. „Manchmal ist das eine knappe Sache“, sagt der 57-Jährige. Er ist nicht der Einzige, der bei Starkregen um Haus und Hof bangen muss. Die Grundstücke am Scheunenweg im Doberaner Ortsteil haben alle das gleiche Problem, da sie in einer Senke liegen. Ein Hochwasserschutzkonzept soll jetzt Lösungen finden.

Dabei hat die Stadt Bad Doberan bereits ein vom Wasser- und Bodenverband „Hellbach-Conventer Niederung“ erarbeitetes Hochwasserschutzkonzept. Doch das hat Althof nicht berücksichtigt. Bei einem Stadtteilrundgang im vergangenen Jahr war dann auf die Problematik aufmerksam gemacht worden. Durch Althof fließt der Althöfer Bach in Höhenunterschieden von bis zu 25 Metern und einem Geländegefälle von zehn Prozent. Bei Starkniederschlägen kommt es zu einem hohen Eintrag von Oberflächenwasser. „Der Althöfer Bach wurde zwar 2006 renaturiert und kann gut Wasser aufnehmen, aber wenn Wasser zusätzlich aus dem Zulauf kommt, dann gibt es ein Problem“, sagt Jan Bock. „Beim letzten Hochwasser stand das Wasser 1,50 Meter hoch“, so der Arzt.

Anzeige

Mehrere Beschlüsse zum Hochwasserschutz

Daher sollen die Stadtvertreter am 21. September jetzt zustimmen, dass für Althof ein Hochwasserschutzkonzept erstellt wird. In diesem Zusammenhang regen die Freien Wähler und die Wählergemeinschaft Aktiv für Mensch und Umwelt (AMU) an, zu prüfen, ob die Gräben zwischen Kollbruchweg und Althöfer Bach im Sinne des Hochwasserschutzes renaturiert werden können.

Weitere OZ+ Artikel

Die Stadtvertreter hatten den Bürgermeister bereits beauftragt, zusammen mit dem Wasser- und Bodenverband, die „Sach- und Rechtslage zur Einbeziehung und Reaktivierung des ehemaligen Rückhalte- und Speicherbeckens Althof am Althöfer Bach zu prüfen.“ Das soll dem Hochwasserschutz dienen, führte Carsten Großmann (AMU) im Juni aus.

77 Einsätze an einem Tag

Der Hochwasserschutz liegt seit dem Starkregen vom 31. Juli 2019 im Fokus der Stadt. Damals waren Grundstücke und Straßen überflutet, Keller mussten leer gepumpt werden, 77 Einsätze zählte die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan. Der Wasserschaden im Gymnasium verzögerte sogar den Schulstart.

Für die Innenstadt sieht das Hochwasserschutzkonzept, fünf elementare Punkte vor, erläutert Bürgermeister Jochen Arenz. „Wir haben einen Förderantrag beim Land mit einem Volumen von einer Million Euro gestellt.“ Der werde jetzt geprüft und soll 2021 bestätigt werden. Ziel der Maßnahmen sei es, denn Wassereinfluss in die Stadt zu verzögern. So soll beispielsweise am Stülower Bach im Bereich des Jahnweges ein Retentionsraum, eine Wasserrückhaltung, in der Größenordnung von 7000 Kubikmeter geschaffen werden.

Folgen der Regenflut vom 31. Juli 2019 in Bad Doberan: Grundstücke waren überflutet, Keller mit Wasser vollgelaufen. Quelle: Thomas Hoppe

5 Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Bad Doberan Fünf größere Maßnahmen sind im Hochwasserschutzkonzept für Bad Doberan genannt. Pfarrkoppelweg: Zwischen Klostermauer und Rostocker Straße ist der Althöfer Bach durch angrenzende Grundstücke stark eingeengt, teilweise verbaut. Eine notwendige regelmäßige Gewässerunterhaltung ist aufgrund der schlechten Zugänglichkeit nicht gegeben, heißt es in dem Konzept. Unter anderem sollen Bermen und eine zusätzliche Durchlassöffnung eingebaut werden und damit etwa 60 Grundstücke besser geschützt werden. Wallbach: Die Verwallung des Bachs soll südwestlich der Klostermauer beidseitig erhöht werden. Scheperdieck: An der Straße nördlich von Althof gibt es einen Straßendurchlass. Der soll so umgestaltet werden, dass Wasser, das hier ankommt, gezielt zurückgehalten werden kann, indem es auf Teich und Ackerfläche ausweicht. Dafür müssen die Überschwemmungsflächen als Retentionsraum ausgewiesen werden. Jahnweg: Ein Problempunkt ist die Verzweigung an der Bahnhof- und Rostocker Straße des Stülower Baches in den Mollikanal (unter der Mollistraße) und den Wallgraben. Damit nicht alles Wasser auf einmal in die Innenstadt fließt, sollen Retentionsräume geschaffen werden, um Wasser zurückzuhalten. Daher soll der vorhandene Raum am Jahnweg optimiert und die Straße erhöht werden. Büdnerreihe: In der Büdnerreihe bei Stülow soll der Durchlass des Glashäger Bachs verbessert werden, so dass hier Wasser auf Überschwemmungsflächen zurückgehalten werden kann.

Ein neuralgischer Punkt ist bisher die Brücke Beethovenstraße über das Bollhäger Fließ. Der Durchlass soll hier erweitert werden. Dafür haben bereits vorbereitende Maßnahmen stattgefunden.

Vom Konzept bis zur Umsetzung dauert es einige Zeit. Tatenlos war die Stadt seit dem Hochwasser 2019 jedoch nicht. „Wir waren mit dem Zweckverband Kühlung bei 70 Grundstückseigentümern und haben für alle eine Lösung gefunden. Jeder hat auch eine Eigenverantwortung, sein Grundstück zu schützen“, sagt Arenz.

Von Anja Levien