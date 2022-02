Bad Doberan: Hochwasserschutz für Gymnasium und Klostergelände

Bad Doberan

Am 31. Juli 2019 strömten die Wassermassen ins Friderico-Francisceum Gymnasium Bad Doberan. Der Starkregen sorgte für überflutete Böden, der Schulstart nach den Sommerferien musste verschoben werden. Das Ereignis beschäftigt die Kreisverwaltung noch heute. Am Mittwoch soll der Kreistag über weitere Hochwasserschutzmaßnahmen für die Schule in Trägerschaft des Landkreises entscheiden.

Zusammen mit der Stadt Bad Doberan und dem Zweckverband Kühlung wurde das Gebiet Schule, die Straßen Am Rosenwinkel und Am Wallbach sowie das Klostergelände betrachtet. „Im Rahmen einer Maßnahmenplanung und Variantenbetrachtung zur Untersuchung nachhaltiger Lösungen zum Schutz des Gebäudes und zur Schaffung einer leistungsfähigen Gebietsentwässerung wurde festgestellt, dass eine signifikante Verbesserung erst durch die Kopplung mehrerer baulicher Maßnahmen erreicht werden kann“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Die Hochwasserschutzmaßnahmen für das Gebäude seien weitestgehend abgeschlossen. Auf dem Gelände des Gymnasiums soll ein Regenwasserspeicher gebaut werden. Dafür geht das Kleinfeld-Spielfeld verloren. Zudem soll der Niederschlagswasserkanal auf dem Schulgelände sowie in den benannten Straßen und im Klostergelände vergrößert werden.

933 000 Euro kostet Hochwasserschutz

Stadt, Landkreis und ZVK wollen die Kosten untereinander aufteilen. Sie belaufen sich auf rund 933 000 Euro. Der Kreistag soll am Mittwoch zustimmen, dass dieser die Beteiligung in Höhe von 310 859 Euro übernimmt. Die Bauarbeiten sollen in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen.

Die Stadt Bad Doberan hat seit dem Starkregen 2019 bereits einige Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen. Unter anderem hat das Land die Brücke über die Beethovenstraße neu gebaut und dabei auch den Durchlass für das Bollhäger Fließ vergrößert. Dieses war bisher ein Nadelöhr, an dem sich das Wasser gestaut hatte. Unter der Brücke am Pfarrkoppelweg wurde für den Althöfer Bach, der durchs Klostergelände fließt, ein zweiter Durchlass gebaut. Weitere Maßnahmen sind für das Jahr 2023 geplant, beispielsweise soll am Stülower Bach im Bereich des Jahnweges ein Retentionsraum – eine Wasserrückhaltung – in der Größenordnung von 7000 Kubikmeter geschaffen werden.

Der Kreistag trifft sich ab 16.30 Uhr in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege, Goldberger Straße 12 bis 13, in Güstrow. Die Sitzung ist öffentlich.

Von Anja Levien