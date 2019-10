Bad Doberan: Hoffnung für feste Eisdiele auf dem Kleinen Kamp

Bad Doberan

Ein Pavillon auf dem Kleinen Kamp, in dem nicht nur Eis, sondern auch „richtiger“ Kaffee sowie weitere Alternativprodukte angeboten werden – das könnte sich Philipp Meyer durchaus vorstellen. Das Problem: „Eine Betreibung ist aktuell nur von Mai bis September genehmigt“, sagte der potenzielle Betreiber während der Sitzung des Doberaner Bauausschusses am Dienstagabend. „Das ist für mich ein echter Hinderungsgrund – deshalb wünsche ich mir eine ganzjährige Genehmigung.“

Ein Eispavillon auf dem Kleinen Kamp – vor der Umgestaltung des Areals am Alexandrinenplatz war das für viele Doberaner und Gäste ein gewohntes Bild. Doch nach 25 Jahren musste der beliebte Eisverkauf im Februar 2017 seinen Platz räumen. Vor Monaten habe die Stadt eine Ausschreibung für eine Bewirtschaftung auf dem Kleinen Kamp gemacht, sagte Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung: „Angebote gab es daraufhin aber nicht.“ Einen Grund sieht Sass ebenfalls in der begrenzten Zeitspanne: „Der Tenor war, dass die Möglichkeit einer ganzjährigen Versorgung schon gut wäre.“

Größere Erschließung, mehr Genehmigungen

Dies erfordere aber deutlich größere Aufwendungen, machte Sass deutlich: „Weil es sich hier dann nicht mehr um einen sogenannten ‚fliegenden Bau‘ handeln würde, muss es eine ganz andere Erschließung geben – unter anderem wären auch denkmalrechtliche Genehmigungen notwendig.“ Und: „Im Boden gibt es nach der Umgestaltung des Kleinen Kamps keine Versorgungsanschlüsse für Wasser und Abwasser mehr – dazu müssten wir den Platz wieder aufreißen.“

Er wolle auf dem Kleinen Kamp auch kein Häuschen bauen, sondern strebe eine feste, aber transportable Lösung an, sagte Philipp Meyer und gab zu: „Die Leitungssituation ist hier schon kompliziert – vielleicht finden sich da ja Möglichkeiten.“ In jedem Fall müsse ein rechtssicherer Pacht- oder Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen werden, erklärte Norbert Sass: „Hier im Ausschuss geht es heute um die Entscheidung, ob das grundsätzlich gewollt ist oder nicht.“ Im Übrigen gebe es neben Meyer aktuell noch einen zweiten Interessenten, der sich auf dem Kleinen Kamp einen Verkauf vorstellen könne, so Sass: „Auch in diesem Fall ist aber eine ganzjährige Nutzungsmöglichkeit Voraussetzung.“

Letztlich verständigten sich die Ausschussmitglieder darauf, eine neue, weiter gefasste Ausschreibung anzustreben und das auch öffentlich zu kommunizieren. „Ich nehme diese Empfehlung mit in die Versammlung der Stadtvertretung“, versprach der Vorsitzende Marcus Fourmont.

