Bad Doberan: Im Einkaufspark fehlen Toiletten

Bad Doberan

Der alte Tyson kann hier unweit des etwas abgelegeneren Briefkastens am Bad Doberaner Einkaufszentrums (EKZ) in aller Ruhe sein kleines Geschäft erledigen. Für das Herrchen des 15-jährigen Shih Tzu und alle anderen Kundinnen und Kunden des EKZs mit Ospa, Quickschuh, Ernstings, Schulbedarf und Spiele, Mäc Geiz, Stadtbäckerei Junge, Edeka Wegner, Aldi, Takko und Getränkeland gibt es allerdings nicht eine öffentliche Toilette.

Willi van Heiden (84) aus Bargeshagen, der seinen Hund nach dem ehemaligen US-amerikanischen Schwergewichtsboxer Mike Tyson benannt hat, kennt sich hier aus. Er arbeitete früher ganz in der Nähe bei Verbundnetz Gas und hätte sonst der bedürftigen EKZ-Kundschaft das kostenpflichtige WC neben dem kleinen Stadtbäckerei-Café empfohlen, wie er sagt. Aber das ist ja schon sehr lange geschlossen: „Defekt! Aus technischen Gründen gesperrt!“ stand dort noch am vergangenen Samstag an der Tür, jetzt hat hier nur noch Personal Zutritt.

Kundentoilette muss nicht angeboten werden

„Im Zuge der Corona-Hygiene-Maßnahmen wurde die Toilette in Bad Doberan vor ca. einem Jahr für den Kundenverkehr gesperrt. Bis dahin war die Bereitstellung der Einrichtung ein freiwilliges Angebot unserer Kaufmannsfamilie Wegner. Auch der Stadtbäcker muss keine Kundentoilette anbieten. Im Rahmen der Pandemie wurde die Nutzung des Raums umfunktioniert, um einen reibungslosen betrieblichen Ablauf und die Lebensmittelversorgung sicherzustellen“, teilt dazu auf OZ-Anfrage die Edeka-Handelsgesellschaft Nord mbH aus Hamburg mit und ergänzt: „Grundsätzlich ist kein Einzelhandelsgeschäft dazu verpflichtet, eine Kundentoilette zur Verfügung zu stellen. In einigen unserer Märkte finden Sie dennoch dieses Serviceangebot. Dies wird dann individuell vor Ort entschieden.“

Lea Bruhn: „Wenn man muss, ist das schon ein Problem, dass es hier keine Toilette gibt.“ Quelle: Thomas Hoppe

„Dann müssen wir ganz schnell nach Hause“, sagt die Zwillingsmutti Frau Heinz aus Kröpelin für den Fall, dass eine ihrer beiden achtjährigen Töchter, oder beide, während einer Shoppingtour im EKZ auf eine Toilette drängen.

„Das ist ein trauriger Zustand“, meint Gudrun Breyer zu diesem offensichtlich gravierenden Toilettenmangel. Gerade an diesem Morgen hätte sie sich fragen müssen, ob sie überhaupt hierher zum Einkauf fahre, weil es kein WC gibt und sie wohl wegen der Witterung ein entsprechendes Problem befürchtete: „Das ist schon schlimm.“

Die Parkentinerin wundert sich, dass es für diesen Komplex hier keine Verpflichtung gebe, Toiletten für die Kundschaft vorzuhalten: „Wir haben einen Kirchenverein, der eine alte Scheune ausgebaut hat, in deren größten Raum 60 bis 70 Leute passen. Da mussten wir sechs Toiletten, eine davon für Schwerbeschädigte, einbauen!“

Gesetz zur Toilettenpflicht im Einzelhandel gibt es nicht

Allein für das Gastgewerbe ist die rechtliche Lage zur Bereitstellung von Toiletten regional und auch abhängig vom Einzelfall unterschiedlich. „Grundsätzlich richtet sich die geforderte Anzahl der Toiletten nach der Art des Betriebes, seinen Sitzmöglichkeiten wie seiner Größe“, heißt es dazu im Gastgewerbemagazin. Ein pauschales Gesetz zur Toilettenpflicht im Einzelhandel gibt es bisher nicht. Beispielsweise in Berlin wurde zwar 2016 mit der Neufassung der Bauordnung eine Toilettenpflicht bei Einzelhandelseinrichtungen mit einer Verkaufsfläche von größer als 400 qm eingeführt – in MV gibt es dagegen von der Landesbauverordnung und deshalb auch von den Landkreisen her keine Vorgaben.

Benno Reinhardt: „Das ist doch kein Zustand!“ Quelle: Thomas Hoppe

„Die sollten hinter der Ecke bei Edeka und Aldi eine Toilette für die Kunden des Zentrums hinbauen, dort, wo ein paar Parkplätze eingerichtet wurden“ schlägt Peter Jechorek aus Retschow gleich einen Standort vor. Von dort steuert gerade Lea Bruhn aus Bad Doberan die Shoppingmeile an: „Wenn man muss, ist das schon ein Problem, dass es hier keine Toilette gibt“, räumt die 19-Jährige ein, die regelmäßig bei Edeka einkauft, aber auch noch nie auf die damalige Kundentoilette angewiesen war, wie sie sagt.

EKZ-Kunden nutzen WC im Schnellrestaurant

„Hier fehlt auf jeden Fall eine Toilette“, sagt Liane Sonnenberg aus Kühlungsborn und weiß vom mobilen Broilerverkäufer, dass er hier auf keine Personaltoilette dürfe. Das bestätigt Benno Reinhardt und ärgert sich seit Langem darüber: „Das ist doch kein Zustand!“ Ihm bleibt nur der Gang zum Schnellrestaurant gegenüber. Und dort ist wiederum Sebastian Hinsch genervt von Leuten, die hier nur auf Toilette gehen und nichts bei ihm verzehren: „Wir laufen ihnen hinterher und kassieren 50 Cent.“

„Da muss sich die Stadt doch mal was einfallen lassen“, meint die Satowerin Anja Prompe am Broilerstand zum WC-Mangel.

Bürgermeister Jochen Arenz verweist darauf, dass das gesamte Areal ja einer Firma gehöre und da könne die Stadt nichts machen. Aber er sagt auch, dass für ihn das Fehlen von Toiletten für die Kundschaft der zahlreichen Geschäfte „eigentlich ein absolutes Unding“ sei.

Die Karlsruher Immobilien-Management-GmbH, die nach OZ-Informationen zu den Vermietern der Gebäude gehört, war am Dienstag trotz Sprechtags telefonisch nicht erreichbar.

Von Thomas Hoppe