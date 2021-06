Bad Doberan: Im Kornhaus spielt wieder das Leben

Bad Doberan

Jede Menge Konzerte und Theateraufführungen, viele davon unter freiem Himmel – ab 25. Juni soll auch das Bad Doberaner Kornhaus endlich wieder mit kulturellem Leben gefüllt werden. „Bis zum Jahresende haben wir 33 Veranstaltungen vorgesehen“, macht Geschäftsführer Ronald Richardt deutlich. „Das sind ungefähr so viele wie sonst in zwölf Monaten.“ Für die Erwachsenen sind zwölf Konzerte sowie ein Sommertheater am Abend geplant – dazu kommen 15 Theatervorstellungen und fünf Konzerte für Kinder. „Diese Programme wird es jeweils in Doppelvorführungen geben“, erklärt der Kornhaus-Chef. „Gerade der Nachwuchs hat am meisten mit den Corona-Folgen zu kämpfen – und soll jetzt möglichst stark vom Neustart profitieren.“

Denn viele Jungen und Mädchen hätten seit mehr als anderthalb Jahren keine kulturellen Berührungen mehr gehabt, sagt Ronald Richardt: „Das ist schon eine lange Zeit. Deshalb stehen sie bei uns jetzt besonders im Fokus.“ So seien die meisten Stücke bereits für Kinder ab drei Jahren geeignet: „Sie können so im Kornhaus zum ersten Mal mit dem Theater in Kontakt kommen.“

Ein wichtiger Punkt: „Die Kinderveranstaltungen haben ihren festen Platz, finden immer sonntags um 15 und 16.30 Uhr statt“, erklärt Richardt. „Das Besondere: Die professionellen Musiker haben ihr Programm eigens für diese Konzerte angepasst und sich Gedanken gemacht, wie sie den Kindern die Faszination ihres Genres näherbringen können.“

Musiker erklären ihre jeweiligen Genres

So erkläre etwa der Musiker Andreas Pasternack bei „Jazz für Kids“, warum das Saxofon ein Holzblasinstrument ist, wann ein Kontrabass mit dem Bogen gestrichen und wann mit den Fingern gezupft wird oder was Jazz mit der Musik zu tun hat, die jeden Tag im Radio zu hören ist: „Viele Künstler haben bereits pädagogische Erfahrung, etwa durch ihr Wirken an der Kreismusikschule.“

Dank einer großzügigen Bundesförderung sei der Eintritt zu den Veranstaltungen für Kinder frei, Erwachsene zahlten bei Konzerten zehn, für Theateraufführungen fünf Euro, so Richardt: „Aus Aufsichtsgründen muss mindestens ein Erziehungsberechtigter dauerhaft anwesend sein.“ Damit Jungen und Mädchen bei ausverkauften Veranstaltungen nicht vollends abgewiesen werden müssen, sei auch einen Live-Stream im Internet geplant, kündigt Ronald Richardt an: „Auf unserer Homepage wird ein entsprechender Link eingerichtet. Ich bin ganz optimistisch, dass das klappt.“

Insgesamt werde es im Kornhaus vier Konzert- sowie acht Kindertheater-Premieren geben, erklärt Richardt: „Bei der Planung war mir wichtig, möglichst viele neu entstandene Programme zu zeigen.“ So sei auch das Theaterstück „Von dummen Teufeln und schlauen Bauern“ am 6. August eine Uraufführung: „Mit dabei ist unter anderem Sandra-Uma Schmitz, die bereits am Volkstheater Rostock gearbeitet hat.“

Keine Test- und Maskenpflicht am Platz, Registrierung per App

Die Rahmenbedingungen seien ähnlich wie bei den Open-Air-Veranstaltungen im vergangenen Jahr, sagt der Kornhaus-Chef: „Für die Besucher gibt es keine Testpflicht, keine Maskenpflicht am Platz, eine Registrierung ist per gängiger App möglich.“ Ziel sei es, zumindest bis zum 26. September sämtliche Stücke unter freiem Himmel anzubieten: „Im Schlechtwetterfall weichen wir in den Saal aus. Es wird keine Veranstaltung ausfallen.“

Die dann deutlich geringere Zuschauer-Kapazität könne durch finanzielle Unterstützung aufgefangen werden, sagt Richardt: „Diese Regelung greift, wenn Veranstaltungen aufgrund von Corona-Maßnahmen defizitär laufen.“ Die Konzerte und Aufführungen auf der Kornhaus-Wiese könnten zunächst 100 Besucher erleben, betont Richardt: „Im Innenraum planen wir mit etwa 25 Gästen – das hängt auch von der Größe der jeweiligen Hausstände ab.“

Sein Kulturprogramm sei im Übrigen EM-konform, sagt Ronald Richardt und lacht: „Mit den Spielen der Fußball-Europameisterschaft gibt es nur eine einzige Überschneidung.“ Und zwar am 2. Juli – an diesem Tag werden zwei Viertelfinals ausgetragen. Ob dieser Termin für deutsche Fußballfans dann noch relevant ist, steht auf einem anderen Blatt...

Infos und Reservierung: Tel. 038 203/62 280, www.kornhaus-baddoberan.de

Von Lennart Plottke