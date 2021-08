Ba Doberan

Still sitzen das Kaninchen und das Meerschweinchen in ihrem Boxen. Sie sind nicht mehr gewollt und wurden abgeschoben. Dienstag in der Früh wurden sie vor der Tür der Tierarztpraxis von Dr. Anja Schubert-Schoppmeyer in Bad Doberan abgesetzt. Kein Einzelfall.

„Es ist nicht das erste Mal. Am 18. August fand jemand mehrere Kaninchen und Meerschweinchen am Klärwerk“, sagt die Tierärztin. Auch wurden in der Stadt Kaninchen gesichtet, die das gleiche Schicksal erlitten und krampfhaft versuchten sich am Leben zu erhalten. „Sie würden es nicht schaffen“, sagt Praxisangestellte Antje Schulz. „Die meisten besitzen ja für die Natur untypische Fellfarben. Das macht sie sichtbarer für Fressfeinde und sie verhalten sich anders.“ Kommen noch Straßen hinzu, die solche Tiere gar nicht kennen.

Die beiden Kleintiere wurden vermutlich wegen ihrer unzureichenden Gesundheit abgeliefert. Während das Meerschwein auf den ersten Blick nur mit Vernachlässigung und verfilztem Fell zu kämpfen hat, quält sich das Kaninchen mit einem faustgroßen Tumor am Bauch. Den muss es schon länger haben. Hüpfen ist kaum noch drin. „Wir sind sprachlos“, sagt Antje Schulz. „Niemand hat verdient, abgeschoben zu werden.“

„Wenn wenigstens ein Zettel drin gelegen hätte, wie alt die Tiere sind und wie ihre Vorgeschichte ist, würde uns das sehr helfen. Wir vermuten, dass sie wegen ihrer schlechten Gesundheit bei uns abgeliefert wurden.“ Es gäbe jedoch immer Möglichkeiten, Tiere so abzugeben, dass sie artgerecht behandelt werden. „Und wir reißen deshalb niemandem den Kopf ab! Wir nehmen lieber die Tiere persönlich an.“ Zum Glück hatten die Tiere wenigstens Wasser in den Boxen.

„Wir wissen, die Tierheime sind jetzt wegen Corona übervoll“, so Antje Schulz. Viele schafften sich Tiere in der Zeit des Homeoffice an. Jetzt, da die Besitzer wieder reisen können und normal arbeiten, stören die Haustiere nur. Das bestätigten im August auch die Leiter der Tierheime in Dorf Mecklenburg und Schlage.

„Wir arbeiten auch mit Nadine Gronek von der Tierhilfe Norddeutschland zusammen“, sagt Antje Schulz, die selbst Kaninchen hat. In der Doberaner Praxis würden öfter Tiere weitervermittelt. „Das ist jedoch kein Freifahrtschein, bei uns alles abzuliefern. Dafür haben wir definitiv keine Kapazitäten. Aber wenn ein Kaninchen zum Beispiel verstirbt und noch eines vorhanden ist, dann vermitteln wir gern. Denn diese Tiere leben nicht gern allein.“

Wie Nadine Gronek von der Tierhilfe Norddeutschland mitteilte, werden zurzeit vor allem vermehrt Katzen durch die Welpenklappe in Klein Sien entsorgt. „Viele kleine Maikätzchen. Das ist sehr traurig“, sagt sie. „Zwar ist bei uns noch kein Anstieg von anderen Tieren bemerkbar wie in anderen Heimen, aber wir müssen leider damit rechnen“, sagt sie. „Vor allem, wenn Corona ganz vorbei ist.“ Es sei wichtig, sich von vorneherein besser zu informieren, bevor ein Tier ins Haus kommt, gibt sie zu bedenken. „Und einfach so aussetzen, das geht gar nicht!“

Es darf auch nicht vergessen werden, dass Tierhilfen und Tierheime auf Spenden angewiesen sind. Mehr Tiere heißt auch mehr Kosten für das neue Zuhause der Vierbeiner. Ein Trugschluss sei, dass Kaninchen und Meerschweinchen besonders für Kinder geeignet wären. „Die Tiere brauchen regelmäßige Zuwendung. Noch mehr, wenn sie allein sein sollten“, macht sie klar.

„Wir bitten darum und hatten es auch den Finderinnen der Tiere am Klärwerk gesagt: Wenn jemand Tiere in freier Wildbahn aussetzt, muss dies zur Anzeige bei der Polizei gebracht werden. Denn so ein Verhalten ist strafbar. Das sollten jeder wissen“, betont Tierärztin Anja Schubert-Schoppmeyer. „Leider sind solche Kleintiere nicht geschützt, Katzen und Hunde aber meist geschippt. Da ist es einfacher, den Halter zu ermitteln.“ Was aus den ausgesetzten Haustieren in der Praxis wird, ist noch unklar.

Beim Ordnungsamt Bad Doberan sind bisher keine Tierfunde von Kleintieren eingegangen, informiert Leiter Rüdiger Matthews. „Wir haben immer mal wieder Katzen und Hunde“, sagt er. Wer ein verletztes oder ausgesetztes Tier findet, kann sich beim Ordnungsamt der Stadt telefonisch unter 03 82 03 / 91 52 70 melden.

