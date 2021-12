Bad Doberan

Am kommenden Donnerstag macht auch in Bad Doberan ein mobiles Impfteam in der Sporthalle an der Verbindungsstraße Station. „Die Leute haben die Möglichkeit, sich hier ohne Termin impfen zu lassen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Es sind Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen möglich.“

Zwei Ärzteteams seien zwischen 9.30 und 17 Uhr vor Ort, es gebe genügend Impfstoff der Hersteller Biontech und Moderna: „Man braucht sich also nicht ewig früh anstellen, sondern kann ganz bequem im Laufe des Tages vorbeikommen.“ Mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Impfpass.

Von Lennart Plottke