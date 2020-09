Bad Doberan: Hier gibt es regionale Lebensmittel

Bad Doberan

Große überregional bekannte Lebensmittelmarken stehen direkt neben den Produkten kleiner Erzeuger aus der Region. In seinem Edeka-Markt in Bad Doberan bietet Detlef Wegner beides an. Die Palette ist vielfältig, sie beinhaltet Waren aus ganz MV. „Anklamer Wurstwaren, Honig von der Imkerei ‚Honigdieb‘ in Ribnitz-Damgarten und Eier vom Hof Hufe 8“, zählt Detlef Wegner auf. Er hat aber auch einiges im Regal, das quasi direkt vor der Haustür produziert wird. Von der Mosterei Pfarrhof Rethwisch bezieht er Saft, aus Bargeshagen Kaffee. Zu den Lieferanten des Marktes gehören auch das Gut Vorder Bollhagen und die Satower Mosterei.

Einige regionale Erzeuger seien selbstständig auf ihn zugekommen und hätten ihre Produkte angeboten, sagt der Kaufmann. „Die Bäckerei Lehmann aus Dierkow hat den Kontakt zu uns hergestellt“, sagt er. Seitdem gibt es deren Kekse auch in Bad Doberan zu kaufen. „Manche schreiben wir aber auch an.“ So zum Beispiel die Eiswerkstatt aus Rostock. „Man soll nicht glauben, wie viele richtig gut aufgestellte kleine Betriebe es gibt. Warum soll man das nicht fördern?“

Interaktive Karte: Sehen Sie hier, welche regionalen Produkte vor ihrer Haustür erzeugt und verkauft werden. Verkäufer sind rot markiert, Erzeuger gelb. Wo es sich um Erzeuger/Verkäufer in einem handelt, sehen Sie an der orangefarbenen Markierung.

Ihnen kauft Detlef Wegner die Ware ab und bietet sie dann seinen Kunden an. „Wir dürfen regional so viel kaufen, wie wir möchten, da gibt es keine Beschränkungen wie bei anderen Handelsketten“, sagt er. Das ermögliche ein wunderbares Zusammenarbeiten mit den kleinen Betrieben. Die können natürlich nicht die gleichen Mengen liefern wie Großkonzerne. Das sei für ihn aber nicht schlimm, sagt Detlef Wegner. „Die machen ja in der Regel auch keine Massenproduktion. Es gibt keine Mindestmenge. Wenn einer mal sagt, er hat nichts, dann ist das eben so.“

Regionale Produkte sind beliebt

Die Waren aus der Region kämen bei den Kunden super an. „Sanddornprodukte, Kekse und Schokolade aus Rostock laufen wunderbar“, sagt der Kaufmann. „Ich habe das Gefühl, sie könnten sogar noch mehr verkauft werden, aber sie gehen bei 45 000 Artikeln etwas unter.“

Deshalb will Detlef Wegner demnächst am Markt in Bad Doberan einen Unverpackt-Laden eröffnen. „Das wird ein ganz anderer Auftritt werden für regionale Produzenten.“ Auf 156 Quadratmetern solle es auch Obst und Gemüse geben, aber nur saisonal – und regional. „Ich habe einen Spargelbauern in Plau am See gefunden, der uns den Spargel in die Stadt liefern wird. Auch Wein von Schloss Rattey, Stechower Obstbrände und Öl aus Trinwillershagen sollen im Regal stehen. „Wir konzentrieren uns auf das, was wir in den großen Märkten anbieten wollten, aber platzmäßig nicht mehr schaffen.“

Nicht alles ist immer verfügbar

Die Vielfalt der regionalen Produzenten – Mario Hoffmann kann sie nicht bestätigen. Er ist der Betreiber des gleichnamigen Edeka-Marktes in Kühlungsborn. „Wir haben nur wenige Produkte aus der Region“, sagt er. Es hätten sich nicht viele angeboten. Mario Hoffmann verkauft Spargel aus Plau und Honig von der Imkerei „Honigdieb“ in Ribnitz-Damgarten. „Die haben bei uns angefragt.“ Problematisch sei, dass kleinere Betriebe oft den Bedarf nicht decken könnten. „Wir sind ein relativ großer Supermarkt“, sagt Mario Hoffmann. „Wenn mir einer fünf Stück Butter anbietet, hilft es auch nichts, wenn ich den Kunden erzähle, dass sie aus der Region kommt. Der Verbraucher erwartet, wenn er heute einen Artikel kauft, dass er ihn morgen und nächste Woche auch genauso bekommt“, sagt der Marktbetreiber.

Viele haben kein Verständnis dafür, dass einige Waren aus der Region nicht das ganze Jahr über verfügbar sind. „Einige meckern, wenn zum Beispiel gerade keine Äpfel da sind“, sagt Elisabeth Proske vom Reformhaus Schwester Sylke in Bad Doberan. „Deshalb müssen wir auch andere bestellen.“ Das Gemüse bezieht ihre Mutter Sylke, die Inhaberin des Reformhauses, vom Gemüsehof in Bastorf. Neben vielem anderen Regionalen verkauft sie auch ein Rote-Bete-Reinigungsmittel aus Sanitz bei Rostock. Wenn die beiden unterwegs sind, halten sie Ausschau nach möglichen neuen Lieferanten aus der Region. „Ich kann mich sogar noch an Zeiten erinnern, da sind wir rumgefahren und haben die Sachen selbst abgeholt“, sagt sie.

„Viele Kunden freuen sich darüber“, sagt Elisabeth Proske. „Sie wollen auch genau wissen, wo es herkommt.“

Von Cora Meyer