Bad Doberans Schulen brauchen dringend schnelles Internet. Christian Beyer, Schulleiter der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg, und Nina Lellwitz, seit 1. Februar Schulleiterin der Regionalen Schule am Kamp, schilderten auf der Stadtvertretersitzung aus ihrem derzeitigen Alltag und machten die Notwendigkeit deutlich. Tenor: Weder Schüler noch Schule können mit der derzeitigen DSL-Leitung richtig arbeiten. Die Stadtvertreter beschlossen daher, Geld in die Hand zu nehmen und nicht auf den kostenfreien Glasfaserausbau durch den Landkreis Rostock zu warten.

Über diesen Konflikt war in den Wochen zuvor diskutiert worden. Wie viel Zeit gewinnt die Stadt und welche Kosten kommen auf sie zu? Und haben die Schulen die Infrastruktur, um das schnelle Internet dann auch nutzen zu können? „Die planmäßige Anbindung der Schulen durch die Telekom an das Breitbandnetz ist für das Jahr 2022 geplant“, informiert Bürgermeister Jochen Arenz. Die Firma Pyur, die durch die Zustimmung der Stadtvertreter den Zuschlag für den Ausbau an den drei Schulen in Trägerschaft der Stadt erhält, könne bis Juni den Anschluss bauen. Das betrifft neben der Buchenberg- und der Kampschule noch die Lessinggrundschule. Rund 25 000 Euro zahlt die Stadt dafür. Hinzu kommen monatlich laufende Kosten.

25 Schüler im Netz: Kampschule ist nicht arbeitsfähig

Die Schulen werden jetzt ein Jahr eher an das Glasfasernetz angebunden. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie sei ein leistungsfähiges Netz wichtig. „Wir haben ein Computerkabinett. Wenn sich da 25 Schüler einloggen, dauert es eine halbe Stunde, bis alle auf eine Internetseite Zugriff haben“, schildert Nina Lellwitz. „Wenn 25 Kinder im Netz sind, können wir unten im Büro schulverwaltungsmäßig nicht arbeiten. Es geht minutenlang nichts.“ Sie bat um Zustimmung für den Beschlussvorschlag der Stadt. „Wir brauchen ganz dringend schnelles Internet. Ich bitte sie eindringlich, für die Schüler zu stimmen. Es geht darum, dass wir vernünftig arbeiten können.“

Ähnlich sieht es an der Buchenbergschule aus. Eine Videokonferenz mit mehreren PCs sei nicht möglich. Schüler könnten an der Berufsorientierung, für die sie online Fragen beantworten müssen, nicht teilnehmen, weil die Seiten zu langsam laden und die Zeit dann abgelaufen sei, erläutert Schulleiter Beyer.

Istzustand der Infrastruktur wird geprüft

Die Stadt hat nicht nur den Anschluss im Blick, sondern auch die Ausstattung der Schulen. „Wir stehen vor der Umsetzung des Digitalpaktes“, sagte Bürgeramtsleiter Rüdiger Matthews. Dabei gehe es um die Infrastruktur in den Schulen. 248 000 Euro sollen beispielsweise in die Buchenbergschule und 194 000 Euro in die Kampschule investiert werden. Mit der Zustimmung zum Nachtragshaushalt haben die Stadtvertreter jetzt auch Geld freigegeben, um den Istzustand der Ausstattung der Schulen zu ermitteln. Ein Planer soll erarbeiten, wo beispielsweise welche Anschlüsse in den Schulen vorhanden sind, in welchen Räumen WLAN verfügbar sei.

Tim Schwanbeck, Bürgermeisterliste Jochen Arenz: „Es sollte es uns wert sein, dass wir ein Jahr eher Internet an den Schulen haben.“ Quelle: Anja Levien

„Wir können nicht auf den Landkreis und die Telekom warten“, sagte Thorsten Schellin im Vorfeld der Abstimmung. Auch Tim Schwanbeck warb dafür: „Es sollte es uns wert sein, dass wir ein Jahr eher Internet an den Schulen haben.“ Hannes Roggelin stellte die Wichtigkeit nicht infrage, wollte aber wissen, ob das Netz intern in der Schule genutzt werden kann. „Wir könnten im Hauptgebäude erst einmal arbeiten und könnten die anderen Gebäude peu à peu integrieren“, antwortete Beyer.

80 000 Haushalte schließt Landkreis Rostock an

Im Landkreis Rostock sollen 80 000 Haushalte an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Ausgebaut wird dort, wo weniger als 30 Megabit pro Sekunde zur Verfügung standen, als die Förderanträge gestellt wurden und kein eigenwirtschaftlicher Ausbau durch ein Telekommunikationsunternehmen angezeigt war. Insgesamt stehen rund 250 Millionen Euro Fördermittel für den Breitbandausbau im Landkreis Rostock zur Verfügung.

Der Landkreis Rostock ist für den Ausbau in 16 Projektgebiete eingeteilt. In drei Gebieten hat 2019 der Ausbau begonnen. Die Deutsche Telekom hatte angekündigt im Februar in sieben Projektgebieten, zu dem auch Bad Doberan zählt, beginnen zu wollen. Das Unternehmen hat 36 Monate für die Umsetzung Zeit. Für die Verlegung der Glasfasern werden über 830 Kilometer Tiefbau nötig werden. Mehr als 800 neue Glasfaserverteiler werden in den Projektgebieten bis zu 21 000 Haushalte, Unternehmen, Verwaltungen und Schulen mit Bandbreiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde versorgen.

Von Anja Levien