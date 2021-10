Bad Doberan: Investor plant Neubau am Stahlbad 

Bad Doberan

Ein mögliches Licht am Ende des Ruinentunnels: In das Vorhaben, auf dem Gelände des alten Stahlbades in Bad Doberan eine Hotelanlage samt Gastronomie zu bauen, ist jetzt wieder Bewegung gekommen. Dabei präsentierte Investor David Corleis den Mitgliedern auf der jüngsten Doppelsitzung von Bau- und Tourismusausschuss eine dicke Überraschung: „Es ist beabsichtigt, das Bestandsgebäude abzureißen“, erklärte Hendrik-Eckhard Haß vom Rostocker Architekturbüro aib-Bauplanung Nord GmbH, der das überarbeitete Konzept vorstellte. „Wir haben uns intensiv mit der Geschichte und Bedeutung des Stahlbades auseinandergesetzt – aber die marode Bausubstanz würde eine aufwendige Sanierung einfach nicht mehr möglich machen.“ Dazu komme auf dem gesamten Areal ein intensiver Baumbewuchs, so Haß: „Das ist mittlerweile schon ein Wald.“

„Wenn wir demnächst tatsächlich einen Bebauungsplan haben, sind wir schon einen großen Schritt weiter.“ David Corleis, Grundstückseigentümer Quelle: Karsten Lehmann

Dieser Ansicht sei inzwischen auch das Denkmalamt, machte der Planer deutlich: „Ich habe unsere Präsentation dort bereits vorgestellt – das Feedback war durchgehend positiv.“ So könnte nach einer ersten Studie auf dem seit Jahren ungenutzten Grundstück ein großes, dreigeschossiges Gebäude entstehen, „das zumindest einen Bezug zur Historie aufweist“, machte Haß deutlich: „Es gibt hier das Potenzial für etwa 150 bis 160 Zimmer – inklusive Wellnessbereich und Restaurant.“ Dazu gebe das ansteigende Gelände die Möglichkeit für eine Unterkellerung und eine Tiefgarage her: „Wir richten uns nach den Vorgaben des Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 2020 – Ziel soll sein, den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan anzuschieben.“

Geplanter Neubau orientiert sich an aktueller Gebäudehöhe

In diesem Plan können Geschossigkeit, Nutzung sowie First- und Traufhöhe festgelegt werden, stellte Hendrik-Eckhard Haß klar: „Auch dabei orientieren wir uns mit Blick auf das Haupthaus an der aktuellen Gebäudehöhe von 13,40 Meter – bei der rückwärtigen Bebauung würden wir darunter bleiben.“ Ein Vorgehen, das nach Gesprächen auch von der Regional- und Bauleitplanung des Landkreises Rostock unterstützt werde, betonte Haß.

Das alte Stahlbad in Bad Doberan: Das Gebäude verfällt und verdreckt mehr und mehr. Quelle: Lennart Plottke

Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz zeigte sich ebenfalls von dieser ersten Studie angetan: „Nach vielen Jahren haben wir jetzt zum ersten Mal eine richtige Planung – ich bin zuversichtlich, dass wir da was ganz Tolles hinbekommen.“ Das Gebäude an der Bahnhofstraße verfällt seit 1996. Nach einem Brand 2006 war das Dach eingestürzt. 2015 wurde das Grundstück zwangsversteigert und ging an den jetzigen Eigentümer. Immer wieder wechselten in den Jahren davor die Grundstücksbesitzer, Investoren kamen und gingen – der Schandfleck blieb.

„Nach vielen Jahren haben wir jetzt eine richtige Planung. Ich bin zuversichtlich, dass wir da was ganz Tolles hinbekommen.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

„Fakt ist, dass dringender Handlungsbedarf besteht“, sagte Marcus Fourmont, Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Für einige Ausschussmitglieder auch in der aktuellen Debatte ein wichtiger Punkt: „Wir sollten eine Sichtachse vom Alexandrinenplatz in den Grünbereich des Stahlbad-Grundstücks bis hoch zum neuen Moorbad als städtebauliches Ziel festhalten“, erklärte etwa Thomas Römhild. „Ich sehe nicht, warum man im Bebauungsplan schon das Baufeld verschieben muss.“

Planung soll noch einmal ganz von vorn beginnen

Schon jetzt handele es sich hier um einen städtebaulichen Missstand, machte Planer Hendrik-Eckhard Haß deutlich: „Der Giebel der Stahlbad-Ruine ragt in den Bürgersteig hinein. Zudem befinden wir uns in einem Feuchtraumbiotop – in diesem Bereich ist es ohnehin problematisch, Bäume wegzubekommen.“ Vor dem Gebäude stünden derzeit drei Eiben, sagte Investor David Corleis: „Die müssen auf jeden Fall erhalten bleiben – insofern ist das Baufeld nach vorn schon begrenzt.“

Prominente Lage: Das Grundstück an der Bahnhofstraße ist aktuell mit sehr vielen Bäumen bewachsen. Quelle: aib Bauplanung Nord GmbH

Aktuell rede man ohnehin erst einmal über den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, stellte Marcus Fourmont klar: „Wie dieser Plan dann konkret aussieht, legen wir im Laufe des Verfahrens fest.“ Er schlage in diesem Zusammenhang vor, mit der Planung für eine Bebauung des Geländes noch einmal ganz von vorn zu beginnen, erklärte Bürgermeister Arenz: „Es gibt ja jetzt ganz neue Voraussetzungen.“ Interessenten gebe es jedenfalls genug, betonte Investor Corleis: „Wenn wir demnächst tatsächlich einen Bebauungsplan haben, sind wir schon einen großen Schritt weiter.“

Von Lennart Plottke