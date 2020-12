Bad Doberan

Zu Land, am Wasser und aus der Luft – quasi aus jeder Perspektive bieten in diesem Jahr sehr junge und auch lebenserfahrene Macher Kalender für 2021 an.

Bei der 24-jährigen Carla Nagel aus Bad Doberan reicht dabei die Motivpalette ihres neuen Kalenders vom Münster aus der Vogelperspektive über den Molli in Rapsfeldern bis hin zu weihnachtlicher Stimmung in Heiligendamm. Mit einem Weihnachtsgeschenk, das sie vor einem Jahrzehnt auspacken konnte, soll ihr Interesse am Fotografieren begonnen haben. Aus der kleinen Digitalkamera sind längst große Canon-Apparate und eine Drohne geworden, mit denen Carla Nagel nun vor allem sportliche Aktivitäten und Landschaften ablichtet: „Mit meinen Eltern waren wir immer viel in der Natur. Das prägte mich.“ So sei auch die Heimat für sie schon noch wichtig.

Schon Planungen für 2021

So plant sie bereits für 2022 einen weiteren Kalender, mit dem sie die Schönheit der Region zeigen möchte: „Die Bildpalette meines Kalenders soll etwas vergrößert werden, das heißt, ich möchte noch Rostock und Kühlungsborn mit reinnehmen.“

Die Angebotspalette des mittlerweile traditionellen Neubukow-Kalenders hat sich bereits geändert: Nach acht Jahren mit Topografie gibt es für 2021 erstmals ausschließlich Monatsbilder und Informationen zu Persönlichkeiten, die in Neubukow geboren wurden.

Wie bereits in der Vergangenheit layoutet und herausgegeben von „de dromjäger GbR“ aus Kröpelin, ist das Teil für 15 Euro mit Material aus dem Archiv des Ehepaars Sabine und Hans Albert Kruse gefüllt.

„ Neubukow persönlich“

Auf dem Titelblatt ist etwas vom Konterfei des weltbekannten Sohns der Stadt, Heinrich Schliemann, zu sehen, denn der Troja-Entdecker wäre am 6. Januar 2022 genau 200 Jahre alt geworden. „ Neubukow persönlich“ ist unter anderem in der Stadtbibliothek der Schliemannstadt und in der Linden-Apotheke am Markt erhältlich. Die Auflage beträgt 300 Stück.

Molli-Kalender

In gleicher Stückzahl hat der 18-jährige Börgerender Steve Domschke seinen neuen Molli-Kalender auf den Markt gebracht: „Es geht ausschließlich um Güterzüge, also zum Beispiel um die Packwagen aus den 1960er Jahren, die der Verein restaurierte“.

Auch nach den Kalendern der OZ wird immer wieder von Lesern gefragt. Sie sind übers Internet bei shop.ostsee-zeitung.de erhältlich. „Schöne Ostsee 2021“ kann auch im Bad Doberaner Presseshop von Karin Schwede, in der Severinstraße 14, erworben werden.

Von Thomas Hoppe