Bad Doberan

Wer sich ein Haustier wie Katze und Hund ins Haus holt, der möchte lange Zeit mit dem geliebten Tier verbringen. Umso trauriger ist es, wenn der Vierbeiner plötzlich verschwindet oder sich schon halbtot und vergiftet nach Hause schleppt. Leider geschieht das wohl immer wieder und zum wiederholten Mal bei der Familie Uplegger aus Bad Doberan.

Angelika Uplegger möchten ihre Geschichte öffentlich machen, „um den Menschen, die anscheinend Katzen hassen, aufzuzeigen, welches Leid und welche Traurigkeit sie durch ihr Verhalten bei anderen auslösen“, sagt sie. „Manche sagen, es ist ja nur eine Katze, aber für uns ist sie wie ein Familienmitglied und deshalb gibt es nun keine schöne Adventszeit mehr.“ Sie hört sich niedergeschlagen an und auch ihrem Mann geht es nicht besser.

Appellieren an Katzenhasser

„Wir fragen uns warum und möchten an die Mitmenschen appellieren, ihr Tun zu hinterfragen.“ Denn sie vermuten, dass Nicky gewaltsam entführt wurde, um sie irgendwo weit weg auszusetzen oder schlimmer noch, zu töten. „Ist eine katzenfreie Gegend so viel mehr wert als leuchtende Kinderaugen? Wir sind entsetzt und traurig. Was bleibt, ist eine große Leere und die Ungewissheit über das Schicksal von Nicky.“

Hans-Dieter Uplegger liebt Katzen. Ihm fehlt Nicky sehr. Quelle: Angelika Uplegger

Die verschmuste Nicky hat schwarzes Fell mit einem kleinen weißen Fleck auf der Brust und bernsteinbraune runde Augen.

Schon die dritte Verlust-Katze

Es ist nicht das erste Mal, dass der Familie dies geschieht. „Auch unsere letzte Katze ist im Alter von einem Jahr spurlos verschwunden und die Katze davor kam mit schweren Vergiftungserscheinungen nach Hause gekrochen.“ Sie quälte sich noch ein paar Tage und starb dann. Solch eine Erinnerung vergisst man nie.

„Wir waren so traurig“, sagt Angelika Uplegger. Ein paar Jahre mochten sie deshalb keine Katze mehr haben, bis ihnen Kätzchen zuliefen. So, als ob sie spürten, bei den Upleggers, da werden wir gebraucht.

Nicky suchte sich ihre Familie selbst aus

„Vor zwei Monaten, saß überraschenderweise eine Katzenmutter mit ihren vier Jungen bei uns vor der Tür“, berichtet Angelika Uplegger. „Wir gaben ihnen zu fressen und ließen sie im trockenen Schuppen übernachten.“ Später erfuhren die Upleggers, dass sie ein Stück weiter in der Straße ihr Zuhause haben und nur auf Ausflug waren.

Ein Kätzchen kam besonders häufig wieder vorbei. Sie schien zu wissen, dass der Familie Uplegger so ein Samtpfötchen schon lange fehlte. In Absprache mit den Besitzern durfte Nicky einziehen, die mittlerweile sieben Monate alt ist.

Sieben Enkelkinder nun ohne ihre geliebte Samtpfote

„Sie suchte immer unsere Nähe und spielte gern. Wenn sie sich freute, sprang sie mit allen vier Pfoten in die Luft und schlug Purzelbäume“, erinnert sich Angelika Uplegger und wird immer trauriger. „Sogar Auto fahren fand Nicky toll und ist zu allen Besuchen mitgekommen. Unsere sieben Enkelkinder haben sie sehr ins Herz geschlossen.“

Nun weiß die Doberanerin nicht, wie sie ihnen den Verlust von Nicky erklären soll. „Da wir im Haus mit Hof und Garten wohnen, durfte sie auch nach draußen, kam aber, wenn sie gerufen wurde, stets angelaufen.“

Hoher Zaun und Überkletterschutz sind nötig

Steffi Schlandt von der Pfötchen-Akademie in Reddelich sagt dazu: „Ich rate jedem Tierhalter, das Grundstück zu sichern. Für die Katzen mit einem hohen Zaun mit Überkletterschutz und Sichtschutz.“ Letzterer hilft, weil das Auslegen von Giftköder im Garten so vermieden werden kann. „Leider ist das immer wieder Thema“, sagt die Hundetrainerin, die das selbst schon erlebte.

Fundtiere kommen ins Tierheim Klein Sien

Doberans Amtsleiter Rüdiger Matthews hat jedoch zurzeit keine weiteren Meldungen von vermissten Tieren. Das kann jedoch auch daran liegen, dass ein Verschwinden oft nicht gemeldet wird. „Fundtiere werden uns eher gebracht. Sollten wir den Besitzer nicht ermitteln können, weil das Tier nicht gechipt ist, kommt es ins Tierheim Klein Sien. Außerdem veröffentlich wir ein Foto auf Facebook.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicky hätte in ein paar Tagen gechipt werden sollen. Die Amtstierärztin Dipl.-Med. Vet. Ute Schwanbeck sagt: „Selbst wenn man eine Vermutung hat, wer es sein könnte, braucht man Beweise. Ich kann nur raten, Katzen nicht rauszulassen.“

Die Upleggers hoffen weiter und sind dankbar für jeden Hinweis.

Von Sabine Hügelland