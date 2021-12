Bad Doberan

Sie enthalten Tee, Weihnachtsgebäck, Socken und andere Überraschungen: Päckchen, die Kinder der Kindertagesstätten des Regionalverbandes Bad Doberan der Arbeiterwohlfahrt zusammen mit Eltern und Großeltern gepackt haben. Sie sind dem Aufruf des Verbandes „Weihnachten mit Herz – Ein Weihnachtspäckchen und viel mehr“ nachgekommen. Am Donnerstag sammelten Doris Keilhack und Burkhard Nemitz von der Tafel Bad Doberan die Päckchen von den Jungen und Mädchen der Kita „Utkieker“ ein.

Die Kinder der Kita "De Utkieker" in Bad Doberan haben Pakete gepackt, die unter anderem an die Kunden der Tafel Bad Doberan verteilt werden. Quelle: Anja Levien

„Der Regionalverband möchte in Kooperation mit der Tafel Bad Doberan auch dieses Jahr wieder Kindern, aber auch älteren Menschen, die oft nur eine geringe Rente haben oder die Festtage allein verbringen müssen, an Weihnachten eine Freude bereiten“, erläutert Awo-Geschäftsführerin Kathrin Polz den Hintergrund der Aktion. Die Päckchen erhalten bedürftige Kinder, ältere Menschen, die von unserer Sozialstation und den Awo-Ortsvereinen betreut werden sowie Senioren und Familien, die auf die Hilfe der Tafel oder Suppenküche angewiesen sind.

Die Tafel-Kunden in Bad Doberan erhalten ihre Weihnachtspäckchen bei den letzten Ausgaben in diesem Jahr am 15. und 17. Dezember. Ein weiteres Geschenk für diese könnte im nächsten Jahr ein neues Kühlfahrzeug sein, für das die OSTSEE-ZEITUNG mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ derzeit Spenden sammelt. Mit dem Lkw werden Gemüse, Obst und Co. von den Lebensmittelgebern in der Umgebung eingesammelt und in die Ausgabestellen nach Kröpelin und Bad Doberan gebracht. In Kröpelin werden am Montag, in Bad Doberan am Mittwoch und Freitag Joghurt, Käste und Brot an die Kunden verteilt. Weil das Fahrzeug immer wieder in die Reparatur musste, soll jetzt ein neues angeschafft werden.

Verein lebt von Spenden

Keine leichte Aufgabe für den Verein, der auf dem Engagement von Ehrenamtler und Spendern basiert. Denn auch Aufwandsentschädigungen für Ausgabenleiterinnen und Fahrer sowie Müllsäcke, Handschuhe, Benzin und Co. müssen weiter bezahlt werden.

Spendenkonto Mit der Weihnachts­aktion „Helfen bringt Freude“ sammelt die OSTSEE-ZEITUNG 2021 für den Verein Tafel Bad Doberan. Die Ostseesparkasse Rostock stellt dafür kostenfrei das Spendenkonto zur Verfügung.IBAN DE87 1305 0000 0201 2345 99 BIC NOLADE21ROS Empfänger: Verein Tafel Bad Doberan Betreff: Helfen bringt Freude 2021Die Spender werden in der OZ namentlich genannt. Wer das nicht möchte, vermerkt dies bitte auf der Überweisung.

Der Verein Tafel Bad Doberan unterstützt 130 Haushalte mit Lebensmitteln. Dahinter stehen Alleinerziehende, Familien, Rentner. Die Ausgabe der Tafel können Menschen nutzen, die Hartz IV beziehen, eine geringe Rente haben, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Von Anja Levien