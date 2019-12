Bad Doberan

„Bis auf die Lüftung für den Motor hört man so gut wie nichts“, sagt Pastor Albrecht Jax, als der Renault Kangoo auf dem Parkplatz des Doberaner Gemeindezentrums auf einen freien Stellplatz fährt. „Schon rein akustisch ist das E-Auto ein Gewinn – neben der Kirchengemeinde in Kröpelin sind wir aktuell die einzigen, die solch ein Fahrzeug im Bestand haben.“

Seit Mitte September ist der Wagen für die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde in der Münsterstadt im Einsatz: „Wir erledigen damit beispielsweise Einkäufe für den Treffpunkt Suppenküche, holen Menschen zu Gottesdiensten ab und bringen sie wieder nach Hause oder nutzen das Auto in der Küsterei für weitere Transport-Aufgaben aller Art.“

Nordkirche will Klimaziele umsetzen

Langer Radstand, fünf Plätze, großer Gepäckraum: „Für unsere Anforderungen ist das optimal“, so Jax. In erster Linie aber gehe es darum, die Klimaziele der Nordkirche umzusetzen: „Es gibt zum Beispiel einen Beschluss, Neubauten nur noch CO2-neutral zu realisieren. Dazu sollen Möglichkeiten geprüft werden, auf Kirchendächern Solaranlagen anzubringen – wobei das oftmals im Denkmalbereich schwierig ist.“

Ein weiteres Thema sei auch die Mobilität der Kirche, erklärt Jax: „Für all diese Punkte hat die Stiftung ,Kirchliches EnergieWerk’ konkrete Projekte entwickelt – und beteiligt sich etwa mit einem finanziellen Zuschuss an der monatlichen Leasingrate.“ Um das Elektro-Fahrzeug vor Ort aufladen zu können, wurde neben dem Kinder- und Jugendhaus „Stall“ eine Station installiert: „Diese Kosten hat die Kirche zu 100 Prozent übernommen“, sagt Albrecht Jax.

„EnergieWerk“ fördert CO2-neutrale Mobilität

„Das Angebot der Kirchlichen Stiftung für Klimaschutz in Mecklenburg, das wir als ,Kirchliches EnergieWerk’ umsetzen, ist so konzipiert, dass grundsätzlich der Betrieb eines E-Autos finanziell günstiger ist als der Betrieb eines fossilen Kraftfahrzeugs“, erläutert Geschäftsführerin Cornelia Meissner. „Wir fördern vor allem für Gemeinden in Mecklenburg den Umstieg auf CO2-neutrale Mobilität – und beteiligen uns an den Kosten für die notwendigen Ladestationen sowie drei Jahre lang an den monatlichen Leasingraten.“

Für Pastor Albrecht Jax ist das neue E-Mobil nur ein Anfang: „Wir hatten in unserer Kirchengemeinde zwei Diesel-Fahrzeuge – eigentlich wollten wir in diesem Jahr beide ersetzen.“ Allerdings sei der vor allem für die Friedhofsverwaltung gesuchte Transporter nicht mit einer Anhänger-Kupplung lieferbar gewesen: „Da müssen schon mal größere Pflanzen oder auch Rasenmäher transportiert werde – das geht mit einem Hänger einfacher.“ Im kommenden Herbst soll ein neuer Anlauf gestartet werden, so Jax: „Ziel ist, beide Autos auf E-Mobilität umzustellen.“

Stadt und Verbände auf Öko-Kurs

Ein Gedanke, der auch beim Zweckverband Kühlung in die Tat umgesetzt wird. „Wir haben auch ein Elektro-Auto im Einsatz“, sagt ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann. „Das Fahrzeug wurde zunächst für zwei Jahre geleast, um die Alltagstauglichkeit für unseren Betrieb zu testen.“ Von der Halbinsel Wustrow bis zum Ostseebad Nienhagen sowie von Satow über Neubukow und Kröpelin bis nach Schwaan reiche das „recht kompakte Einzugsgebiet“, so Lehmann: „Das dürfte mit E-Fahrzeugen zu bewältigen sein – die Ladung müsste schon einen ganzen Tag halten.“ Fällt der zweijährige Test positiv aus, soll der gesamte Fuhrpark Stück für Stück umgerüstet werden.

Auch in der Stadt Bad Doberan ist das Thema E-Mobilität offiziell angekommen: Am Busbahnhof wurde im September durch die Stadtwerke Rostock die erste öffentliche Ladesäule in Betrieb genommen. An der Beethovenstraße können jetzt zwei Elektroautos gleichzeitig auf extra dafür ausgeschilderten Parkplätzen Ökostrom tanken. Dies funktioniert per Ladekarte, Smartphone-App oder SMS.

Zum Ende dieses Jahres bieten die Stadtwerke im Großraum Rostock an insgesamt 23 Ladesäulen 46 öffentliche Ladepunkte an. „Es gibt kein Richtig oder Falsch, und ein E-Auto rettet nicht die Welt – das ist klar“, sagt Doberans Pastor Albrecht Jax. „Aber jeder kann für sich Entscheidungen treffen, künftig anders an eingefahrene Dinge oder Gewohnheiten heranzugehen.“

Von Lennart Plottke