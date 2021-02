Bad Doberan

Im Lockdown haben nicht nur die Geschäfte des Einzelhandels geschlossen, sondern auch die Kleiderkammern des Kreisverbands Bad Doberan des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Dennoch bietet der Verband den Menschen, die derzeit dringend Kleidung benötigen, die Möglichkeit, sich Pakete mit Klamotten ähnlich wie beim „Click and Collect“-Prinzip anderer Einzelhändler abzuholen. Das bedeutet, die Kleider werden zuvor telefonisch bestellt und können dann vor Ort abgeholt werden. In Ausnahmefällen sei es auch möglich, dass eine Person in die Kleiderkammer darf, wie die Ehrenamtskoordination des DRK-Kreisverbandes, Cornelia Klischke, mitteilt.

Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, kann sich dafür bei der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 038 203 / 750 10 melden und die benötigten Größen durchgeben. Die Mitarbeiter suchen die entsprechende Kleidung zusammen, die dann übergeben wird. Diese Möglichkeit soll es an allen sechs Standorten geben. Eine Schutzgebühr wird dabei fällig, wobei es sich der Koordinatorin zufolge allerdings um Centbeträge handle.

„Kleiderkammern gut ausgestattet“

Derzeit seien warme Sachen entsprechend der aktuellen Witterung gefragt. Besonders Eltern, deren Kinder sich jetzt in der Wachstumsphase befänden und denen die Kleidung zu klein werde, freuten sich über das Angebot, sagt Cornelia Klischke. Gerade jetzt, bei Schnee, sei auch die Nachfrage nach Skisachen, Mützen und Handschuhen groß. Zwar bekämen die Kleiderkammern derzeit nicht so viele Klamotten gespendet, wie im ersten Lockdown. Damals, vermutet Cornelia Klischke, hätten viele Menschen ihre Zeit damit verbracht, ihre Schränke auszusortieren. Dennoch sind die „Kleiderkammern gut ausgestattet“, sagt sie. Spenden werden derzeit ausschließlich über die Kleidercontainer angenommen.

Auch neue ehrenamtliche Helfer begrüßt der Kreisverband immer gerne. 25 bis 30 Helfer sind in den Kleiderkammern im Einsatz. Sobald die Maßnahmen des Corona-Lockdowns gelockert werden, sind diese dann auch wieder im Einsatz. Die Ehrenamtskoordinatorin des DRK-Kreisverbands rechnet mit einem kleinen Ansturm, sobald die Menschen wieder kommen dürfen. Ein entsprechendes coronakonformes Konzept für die Kleiderkammern wurde bereits im letzten Jahr erarbeitet. So gilt auch dort: Abstand halten, Maske tragen und nur eine begrenzte Anzahl von Personen darf gleichzeitig in die Räume.

Kleiderkammern in der Region

Die sechs Standorte befinden sich in Bad Doberan (Seestraße 12), Kühlungsborn (Rudolf-Breitscheid-Straße 14), Kröpelin (Am Pferdemarkt 4 a), Schwaan (Lindenbruch-Straße 1), Tessin (Sülzer-Straße 16) und Rövershagen (An der B 105 Nr. 43).

Von Gina Henning